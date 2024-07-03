İzmir Bornova'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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(İZMİR) - İzmir ili Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz nedeni tespit edilemeyen yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İzmir ili Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Saat 13.37 de çıkan orman yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer 13.43'te ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangını söndürme faaliyetlerinde mevcut ekiplere hava aracı takviye edilerek yangına müdahale ekibisi sayısı 6 uçak ve 9 helikopter olmak üzere toplam 15 hava aracı ile 25 arazöz, 6 su ikmal, 4 dozer, 4 yer aracına çıkarıldı.