İzmir'de 6 Milyonluk Sahte İçki Operasyonu

İzmir'de 6 milyonluk sahte içki operasyonu: 2 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir iş yerinde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine yapılan baskında, piyasa değeri 6 milyon lira olan 6 ton taklit etiketli etil alkol, 100 şişe muhtelif içki, imalat malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte içkiye bağlı ölümlerin önüne geçmek amacıyla, sağlıksız koşullarda üretilip depolanan ve piyasaya içki yapımında kullanılmak üzere sunulan sahte etil alkol kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, Bornova ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yeri ve şüphelilerin aracında yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL değerinde 6 ton taklit etiketli etil alkol, 100 şişe muhtelif içki, içki imalat malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.