İzmir'de 75 Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de 75 Suç Örgütü Çökertildi

Vali Elban, yılın ilk dört ayında İzmir'de 75 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

15.05.2025 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 75 suç örgütü çökertildi

Vali Elban, kentin asayiş faaliyetlerini açıkladı

İZMİR - İzmir Valisi Süleyman Elban, basın mensuplarıyla bir araya geldiği buluşmada, yılın ilk dört ayında yapılan operasyonlarda 75 suç örgütünün çökertildiğini söyledi. Vali Elban, diğer suçlarda da geçtiğimiz yıla oranla düşüş olduğunu belirtti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentteki güvenlik ve asayiş faaliyetlerine yılın ilk dört ayına ilişkin basın toplantısı düzenledi. İzmir Valiliği binasında, Vali Elban'ın başkanlığındaki toplantıya; İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz katıldı.

Suç oranlarında düşüş

İzmir Valisi Süleyman Elban, geçtiğimiz yılın aynı zaman dilimiyle karşılaştırıldığında; konut dokunulmazlığı ihlali suçunda yüzde 15, kasten öldürmede yüzde 31, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmada yüzde 19, kişilerin huzur ve sükun bozmada yüzde 4, cinsel tacizde yüzde 18, hakarette yüzde 5, çocuğun cinsel istismarında yüzde 16, kasten yaralamada yüzde 14, cinsel saldırıda yüzde 35 ve tehditte yüzde 14 azalma olduğunu söyledi. Elban, "Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta; otodan hırsızlıkta yüzde 51, kapkaçta yüzde 90, yankesicilikte yüzde 64, motosiklet hırsızlığı yüzde 24, evden hırsızlıkta yüzde 29, işyeri ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 28, yağmada yüzde 5, dolandırıcılıkta yüzde 2 azalma söz konusu. Yalnızca oto hırsızlığında yüzde 5'lik bir artış var" dedi.

"75 suç örgütü çökertildi"

Yılın ilk 4 ayında 75 suç örgütünün çökertildiğine vurgu yapan Vali Elban, "Kolluk kuvvetlerimizin yürüttüğü çalışmalarda cezaevine girmesi gereken 7 bin 495 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı ile mücadelemiz devam ediyor. 2 bin 396 silah ele geçirildi. Bin 322'si tabanca olmak üzere 349 kuru sıkı, 10 uzun namlulu, 715 tanesi av tüfeği. 2 bin 201 kişiye yasal işlem yapıldı. İlk 4 ayda 113 organize suç örgütüne operasyon düzenlendi ve 75 organize suç çetesi çökertildi. Uyuşturucu ile mücadelede kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 1066 imal ve ticareti ile uğraşan kişilere operasyon yapıldı. Kullanıcı ve diğer kişilere yönelik 7 bin 370 olay tespit edildi. İlk 4 ayda 9 bin 394 kişi gözaltına alındı. 833'ünün tutukluluğu devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Trafikte denetimler arttı

Trafik denetimleriyle ilgili de paylaşımlarda bulunan İzmir Valisi Elban, "Bu yıl yapılan denetimlerde yüzde 73 artış var. 4 ayda 3 milyon 473 bin denetim yaptık. Bu denetimler sonucunda 585 bin 825 araca işlem yapıldı. İşlem yapılan araç sayısı geçen yıla göre yüzde 28 artmış durumda. Denetim yapılan ticari taksi sayısı 6 bin 563. Geçen seneye göre yüzde 48'lik artış söz konusu. Bin 894 ticari taksiye ise işlem yapıldı. Okul servis araçlarımızda da diğer servis araçlarımızda da denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam ediyor. 18 bin 451 denetim yapıldı. Bir önceki dönem göre yüzde 98'lik bir artış var" diye konuştu. Elban, 112'ye yapılan çağrılarda geçtiğimiz yıla göre cüzi bir artış olduğunu söylerken, kentte faili meçhul cinayetin bulunmadığını sözlerine ekledi.

İlk yangını defineciler çıkarttı

Konuşmasında orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları hakkında da bilgiler veren Vali Elban, "Maalesef definecilerden kaynaklı ilk orman yangının Bornova'da yaşadık. Arkadaşlarımızın ciddi çalışması ve gayreti ile 5 kişi hemen yakalandı ve gözaltına alınarak tutuklandılar. Yangın mevsimi ile ilgi çok ciddi hazırlıklarımız var. Araç gereç ve personel konusunda eksikliklerimizi tamamladık. Kısa sürede personel açısından yeni arkadaşlar göreve başlayacaklar. Hava araçlarımızın hepsi geldi yerleri hazır. Kara araçlarımız hazır. Kriz merkezimiz var. Önümüzdeki günlerde ormanlara girişi yasağı ve ateş yakılması ile ilgili yasak başta olmak üzere orman dışı alanlara da dikkat edilmesi konusunda bir dizi tedbirlerimiz açıklayacağız" açıklamasını yaptı.

"110 bin Suriyeli göçmen var"

Kentteki göçmen sayısı hakkında da bilgiler veren Elban, "Bugün itibariyle kentimizde bulunan Suriyeli göçmen sayısı 110 bin 461. İlimizi aynı zamanda göçmen kaçakçılığı ile mücadele konusunda en yoğun çalışmaların yürütüldüğü illerden biri. 4 aylık süreçte kolluk kuvvetlerimizce 202 operasyon yapıldı. Kaçakçılıkla uğraşan 200 de kişi tutuklu durumda" dedi. Toplantının ardından Elban, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine giren, milli imkanlarla üretilen Kıyı Gözetleme Mobil Sistemi Aracı hakkında bilgi aldı.

Sahil Güvenlik mobil aracı inceledi

Toplantının ardından Vali Elban, toplantıya katılanlarla birlikte İzmir Valiliği önünde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığının yeni aracını inceledi. Milli imkanlarla 2 yıllık çalışmayla üretilen Kıyı gözetleme mobil sistemi aracı 'Deniz' bina önünde sergilendi.

Kaynak: İHA

Süleyman Elban, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, İzmir, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de 75 Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı
Hindistan’da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı Hindistan'da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı
Arif Kocabıyık tahliye edildi Arif Kocabıyık tahliye edildi
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

17:00
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul’a yolladık
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık
16:58
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump’a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT silah bırakma sürecini titizlikle takip edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT silah bırakma sürecini titizlikle takip edecek
16:37
Abu Dabi’de Trump’a sıra dışı karşılama
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
23:38
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
23:25
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
23:16
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
23:11
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:06
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
23:02
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
22:51
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 17:25:30. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 75 Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.