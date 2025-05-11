İzmir'de Apartman Dairesinde Patlama: 4 Yaralı

(İZMİR) – İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.20 sıralarında Kazım Dirik Mahallesi 162. Sokak'taki 7 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrası dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında dairede bulunan bir kişi ağır yaralanırken, üst katta bulunan bir kişi ise dumandan etkilendi. Olay sırasında bölgeden geçen iki kişi de daireden çevreye savrulan maddelerin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Patlamanın etkisiyle apartmanda ve çevredeki bazı ev, iş yeri ve araçlarda hasar oluştu.

Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.