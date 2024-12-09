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İzmir'de berbere silahlı saldırı: 4 yerinden vurup kaçtı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde berberlik yapan bir kişi, birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından iş yerine uğradı silahlı saldırıda tabancayla 4 yerinden vurularak yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay saat 17.30 sıralarında Kocakapı Mahallesi 1039 Sokakta bulunan bir berberde meydana geldi. Berberlik yapan M.C.Ş. (33), birlikte yaşadığı kadının oğlu olduğu öğrenilen O.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Berberi tabanca ile 4 yerinden vuran O.A. olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan M.C.Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken kaçan şüpheli O.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.