İzmir'de Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de Kaçak Alkol Operasyonu

İzmir\'de Kaçak Alkol Operasyonu
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Menderes'te kaçak alkol üretiminde kullanılan düzenekler ve şüpheli sıvılar ele geçirildi.

(İZMİR) - İzmir'in Menderes ilçesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine düzenlenen operasyonda, kaçak alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen düzenekler ile çok sayıda bidon ve şişe içerisinde şüpheli sıvı ele geçirildi. Ürünlerden alınan numuneler analiz için laboratuvara gönderildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gerçekleştirilen denetime ilişkin yapılan açıklamada "Menderes Gümüldür Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine 27 Temmuz 2026 tarihinde Gümüldür İnönü Mahallesi Hakkı Efendi Caddesi Hanımeli Sitesi'nde bulunan bir adreste, Menderes Sulh Ceza Hâkimliği'nin 27.07.2026 tarih ve 2026/2016 D.İş sayılı kararı doğrultusunda denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrolde; 30 adet 19 litrelik bidon içerisinde 'maişe' olarak tabir edilen kahverengi sıvı madde, alkol damıtımında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet düzenek ve 33 adet 4 litrelik cam şişe içerisinde renk ve koku itibarıyla rakı olduğu değerlendirilen şeffaf sıvı tespit edildi. Söz konusu ürünler Gümüldür Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından muhafaza altına alınırken, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri nezaretinde ürünlerden numune alındı. Alınan numuneler, muayene ve analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili laboratuvara gönderildi. Halk sağlığının korunmasına yönelik kaçak ve kayıt dışı üretimle mücadele çalışmaları, ilgili kurumların koordinasyonunda kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, İzmir, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika

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