İzmir'de Kiralar Uçuşa Geçti - Son Dakika
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Yerel

İzmir'de Kiralar Uçuşa Geçti

Ege'nin incisi İzmir'de kira fiyatları, evin konumu, metroya yakınlık gibi avantajlar nedeniyle artış gösteriyor. Eski binalar bile tadilat yapılarak yeni bina fiyatlarıyla kiraya veriliyor. Kiraların artması vatandaşları zor durumda bırakırken, İzmir'de oturulabilir fiyat aralığı giderek azalıyor.

04.06.2024 18:15
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Ege'nin incisi İzmir'de kira fiyatları uçuşa geçerken; evin konumu, metroya yakın olması, deniz görmesi gibi bazı avantajlar fiyatları katlıyor. Eski evlerin ağırlıkta olduğu kentte binalar tadilat yapılıp yeni bina ayarında kiraya verilirken, 30 yıldır emlakçılık yapan Rasim Güner, "Binaların yaşlanmış olmasına rağmen kiralık değerleri şu an çok yüksek piyasada. 50 yaşındaki bina metroya yakın diye 30-35 bin lira kira istenebiliyor. 45 yıllık var şuan 20 bin lira" dedi.

Son yıllarda artış gösteren kiralar, vatandaşları ciddi derecede zorlamaya başladı. Kirada yüzde 25 sınırının da kalkması şu sıralar gündeme gelirken, bu durum vatandaşları kara kara düşündürüyor.

Bir kaç yıl içerisinde kira fiyatları en çok artan illerin başında ise İzmir geliyor. Ege'nin incisi İzmir'de kiralar bölgelere göre değişiklik gösterirken, kentte oturulabilir derecede fiyatı 18-20 bin TL'nin altında artık pek ev kalmadı.

Bu rakamlar yine 1+1, 2+1, 3+1 dairelere göre farklılık gösterirken; evin konumu, metro, İzmir Banliyö Sitemleri (İZBAN) ve denize yakın olması gibi avantajlar ise fiyatları katlıyor.

Eski binaların kira fiyatları bile yükseldi

Öte yandan kentte kentsel dönüşüme girmek üzere olan, yaşı 35'i geçmiş eski binalar bile artık cep yakar hale geldi. 30 ve 50 yıllık binaların bile kira fiyatları uçuşa geçerken, dairelerin depreme karşı güvenli olup olmadığı ise gündeme geldi.

30 yıldır Konak ilçesi İnönü Caddesi'nde emlakçılık yapan Rasim Güner (46), bu bölgede ara sokaklarda bile daire fiyatlarının 20 bin TL'den başladığını söyledi.

"50 yaşında evlere 30-35 bin TL isteyebiliyor"

Caddelere çıkıldığında 30-40 bin fiyatları görmenin zor olmadığını ifade eden Güner, bazı ev sahiplerinin 50 yaşındaki evleri bile ilana verdiğini, metroya yakın olması sebebiyle 30-35 bin TL bandından kira isteyebildiğini söyledi.

Güner, "En düşük 35 yılın üstü binalar şuan sokak aralarında 20'den başlıyor. Caddeye çıktığınızda bu fiyatlar 30'ları 40'ları bulabiliyor. Maalesef binaların yaşlanmış olmasına rağmen kiralık değerleri şu an çok yüksek piyasada. 25 yıllık daireler, biraz daha genç binalar 30-35-40 şeklinde gidiyor. Tabi bu şimdi; konuma göre, metroya yakınlığa göre, caddeye göre binanın yaşı fark etmiyor. Bu kötü bir sistem. Adam 50 yaşındaki bina metroya yakın diye 30-35 bin lira kira isteyebiliyor. 45 yıllık var şu an 20 bin lira. Üç oda bir salon, doğal gazı var birinci kat, o kadar asansör yok. Zaten cadde arkalarında genelde yaşlı binalarda asansör bulunmuyor. Bir tek caddede asansör bulunuyor. Caddedeki fiyatlarda şuan 30-35 civarı gidiyor" dedi.

Eski binalar tadilat yapılıp yeni bina ayarında veriliyor

Bazı eski evlere tadilatlar yapıldığını, tekrar yeni binanın fiyatından kiraya verildiğini anlatan Rasim Güner, şöyle devam etti:

"Eski evler tadilat yapılıyor; yani süsleniyor daire. Yenilenmiş olarak tekrar piyasaya yüksek fiyatlara çıkıyor tabii ki. Daha önceden böyle bir şey görmedik. Biz eskiyiz bu piyasada. Nereye de gider bilmiyorum. Vatandaş, 20 bin liralık bir daire tutsa, en fazla doğal gaz olur. Yarı klasik, böyle tam yapılı olmayan, yaşı 40-45 civarı bir daire olur."

"Kiram 7 bin TL'den 15 bine çıktı bir anda"

8 yıldır kirada oturduğunu ve kirasının 15 bin TL olduğunu ifade eden İbrahim Geyik de (57), "7 bin TL'ye otururken evimin kirası bir anda 15 bin TL'ye çıktı. Ev sahibi, 'ya evi boşalt yada kirayı bu şekilde artır' diyor. Çıksan 20-25 bin liradan aşağıya daire bulamazsın, bir taşınma ise 100 bin liraya mal olur. Ev sahipleri de 'enflasyon arttı, asgari ücret arttı' diyor. 17 bin lira asgari ücret, 20 bin lira kira. Ben nasıl geçineceğim" ifadelerini kullandı.

Son olarak Mehmet Düdük (52) isimli vatandaşta şöyle devam etti:

"İnsanlara Allah merhamet versin, merhamet çok önemli. Merhametsiz insan her şeyi yapar. 7 liralık evi 15 liraya da verir, 20 liraya da verir. Ben Balçova'da oturuyorum kendim. Dükkanları eve çevirdiler ve öğrencilere 25 bin liraya, 30 bin liraya kiraya veriyorlar; yani bu adalet değil. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Bizim bölgede 20-25 binden aşağı kira yok. Ben şimdi kızıma tuttum yılbaşından önce. Benim kızımın 28 Haziran'da düğünü var ve 15 bin liraya tuttuk. Memur kefil istediler, ben de kefil oldum kızıma; ama 15 bin lira. 30-35 yıllık bir bina. Sıfır bina tutsan 30-35 bin lira. Bunlar merhametsiz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Kiralar Uçuşa Geçti - Son Dakika

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