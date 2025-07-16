İzmir'de Şiddetle Mücadele Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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İzmir'de Şiddetle Mücadele Protokolü İmzalandı

İzmir\'de Şiddetle Mücadele Protokolü İmzalandı
16.07.2025 16:10
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dokuz Eyl. Üniv. ve HEGEM arasında şiddetle mücadele protokolü imzalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Şiddetle Mücadele Vakfı arasında ortak projeler yürütülmesini amaçlayan protokol imzalandı. Protokol kapsamında düzenlenen panelde konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Kadına karşı şiddetle mücadelede, çocukların korunmasında ve mağdura duyarlı adalet hizmetlerinin hayata geçirilmesinde bu tür çok paydaşlı toplantılar büyük önem taşımaktadır" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) arasında, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde insan hakları, şiddetle mücadele ve sosyal arabuluculuk alanlarında ortak projeler yürütülmesini amaçlayan bir protokol imzalandı. Protokolün tarafları; bilimsel ve sosyal faaliyetler, ulusal ve uluslararası sertifika programları, saha aktörlerinin yetiştirilmesi ve sosyal risk haritalarının hazırlanması gibi başlıklarda iş birliği yaparak, toplumsal farkındalığın artırılması ve etkin hizmet modellerinin geliştirilmesini hedeflemekte. Protokolün imzalanmasının ardından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü konferans salonunda Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği (KAÇOK) işbirliği ile "Mağdurun güçlendirilmesi ve adalete erişiminin sağlanması" temalı paneli gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasından açıklamalarda bulunan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı panelde sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz, 2025 yılının ilk altı ayında kırılgan gruplara yönelik toplam 125 kişinin dosyasını açmıştır. Bu kişilerden 38'i ile mağdur odaklı vaka çalışması yapılmıştır. Bu veriler, bu alandaki çalışmalara verdiğimiz önemin ve ortaya koyduğumuz kararlılığın bir göstergesidir. Kadına karşı şiddetle mücadelede, çocukların korunmasında ve mağdura duyarlı adalet hizmetlerinin hayata geçirilmesinde bu tür çok paydaşlı toplantılar büyük önem taşımaktadır. Ayrıca mağdurların dış etkenlere, baskılara ve yönlendirmelere karşı yalnız bırakılmaması hedeflenmektedir. Takip ve destek mekanizmalarının görünür kılınması da amaçlanmaktadır. Bu buluşmanın yalnızca İzmir özelinde değil, ülke genelinde de iyi uygulamalara ilham vereceğine inanıyorum. Kurumlar arası koordinasyonu güçlendireceğini ve toplumsal farkındalığı artıracağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Şiddetle mücadele, tek bir kurumun ya da kuruluşun mesafe kat edebileceği bir alan değildir"

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Şiddetle Mücadele Vakfı ile imzalan protokole dair konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Çağlar Ertaş, "Bizler, ailenin temel taşı olan kadının güçlendirilmesini şiddetle mücadelede temel başlangıç noktası olarak görüyoruz. Şiddetle mücadele, tek bir kurumun ya da kuruluşun mesafe kat edebileceği bir alan değildir. Bu nedenle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak, devletimizin tüm birimleriyle, barolarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak ortak çalışmalarla koordinasyon kuruyoruz. Çalışmalarımızı teknolojik imkanlarla sürekli güncelleyerek, üniversitelerimizle iş birliği çerçevesinde akademik çalışmalarla faaliyetlerimizi güçlendiriyoruz. Böylece şiddetin her türlüsü ile mücadelemiz en etkin şekilde devam etmektedir ve edecektir. Bugün, birden fazla kez şiddet olaylarına maruz kalmış kadınlarla bir araya geldik. Şiddetle mücadelede etkin bir yol olan şiddet mağdurunun güçlendirilmesi, temel hedeflerimizden biridir. Şiddet mağdurunun bilinçlendirilmesi, kendilerine haklarının ve şiddetle mücadele yollarının anlatılması, şiddetin neden olduğu kişisel ve toplumsal yaraların onarılması, şiddet mağdurlarının sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi için tüm birimlerimizde gayretli bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir" diye ekledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Dokuz Eylül Üniversitesi, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Kadın, Yerel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Şiddetle Mücadele Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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