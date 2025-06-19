İzmir\'de Yangın: Hava ve Karadan Müdahale

İzmir'de makilik ve otluk alanda yangına havadan ve karadan müdahale

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın saat 17.00 sıralarında Zafer Mahallesi mevkiinde bulunan makilik ve otluk alanda meydana geldi. Yangına ilk müdahale 17.10'da gerçekleştirilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü söndürme çalışmalarına 2 uçak, 3 helikopterle havadan, 15 arazöz, 2 su ikmal ve 1 dozer ile karadan katıldı.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.