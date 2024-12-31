İzmir'de Yeni Yıl İçin Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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İzmir'de Yeni Yıl İçin Güvenlik Önlemleri

İzmir\'de Yeni Yıl İçin Güvenlik Önlemleri

İzmir'de yeni yıl kutlamaları için 15,124 güvenlik personeli görev alacak.

31.12.2024 12:47
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İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, yeni yıl nedeniyle yoğun bir güvenlik tedbiri alınacağını ifade ederek, "Emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten 15 bin 124 personelimiz; bin 937 kara aracı, 16 hava aracı ve 22 deniz aracıyla sabah kadar görev yapacak" dedi.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), yılbaşı tedbirleri ve yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalar yaptı. Vali Süleyman Elban, yeni yıl nedeniyle üst düzey tedbir alındığını söyledi. En yoğun tedbiri bugün aldıklarını ifade eden İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, "Hem ilimizde yaşayan hemşerilerimiz hem de ilimiz bir turizm ve yazlığın yoğun olduğu bir il olduğu için aynı zamanda ilimizde ikamet etmeyip yeni yıla ilimizde geçirmeyi tercih edenler de var. Dolayısıyla hem hemşerilerimizin hem de yeni yılını ilimize geçirmeyi düşünen tüm vatandaşlarımızın huzur içerisinde yeni yıla girmeleriyle ilgili belli tedbirleri aldık" dedi.

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere 15 bin 124 personelin yeni yıl için görevde olacağını ifade eden Vali Süleyman Elban, şöyle devam etti:

"Emniyet, jandarma ve sahil güvenliğimizdeki personel ve araçla ilgili genel toplam verecek olursam; bu akşam, yarın sabaha kadar, tüm vatandaşlarımız huzur içerisinde sokaklardan ayrılıp artık herkes rahatlayıncaya kadar toplam 15 bin 124 personelimiz, vatandaşımızın; emniyet, huzur ve asayişi için sahada görev yapacaklar. Bu arkadaşlarımız bu çalışmalarında; bin 937 kara aracını kullanacaklar ve olaylara daha hızlı müdahale etmek, kontrol ve denetimlerin daha etkin yapılabilmesi için. Karadaki kontrol ve denetimler devam ederken, hem karada yürütülen faaliyetlere destek olmak hem de denizde yürütülen faaliyetlere destek olmak için de toplam; emniyet, jandarma ve sahil güvenliğimizde 16 hava aracı da bu gece sabaha kadar görev yapmaya devam edecek. Yine aynı şekilde, emniyet ve sahil güvenliğimizde toplam 22 deniz aracımızda yine bu kapsamda olmak üzere görev yapmaya devam edecek". - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Yeni Yıl İçin Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

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