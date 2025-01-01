İzmir'de yeni yılın ilk bebeği 3 kilo 440 gram olarak dünyaya gelen "Mahir Deniz Şaki" oldu.
İzmir'de yeni yılın ilk bebeği Mahir Deniz Şaki oldu. Şenay (35) ve Şener Şaki çiftinin çocukları Mahir Deniz, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde 3 kilo 440 gram olarak gözlerini dünyaya açtı. Aile, yeni yıla bebekleri Mahir Deniz ile birlikte girmekten mutlu olduklarını ifade etti. - İZMİR
Son Dakika › Yerel › İzmir'de Yeni Yılın İlk Bebeği Mahir Deniz Doğdu - Son Dakika
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