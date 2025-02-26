İzmir İtfaiyesine 154 memur alınacak - Son Dakika
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İzmir İtfaiyesine 154 memur alınacak

İzmir İtfaiyesine 154 memur alınacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangınlara daha hızlı ve etkili şekilde müdahale etmek için kadrosunu 154 yeni itfaiye memuru ile genişletiyor.

26.02.2025 09:47  Güncelleme: 09:49
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangınlara daha hızlı ve etkili şekilde müdahale etmek için kadrosunu 154 yeni itfaiye memuru ile genişletiyor. Başvuru süreci devam ederken kriterleri taşıyan adaylar sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 154 itfaiye memuru alımı yaparak kadrosunu güçlendirecek. İtfaiye personeli olarak işe alınacak adayların başvuru süreci devam ediyor. Başvuru yapmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi Toros Eğitim Merkezi'ne gelen adayların, boy ve kilo ölçümleri de yine burada yapılıyor. Öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. ve 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşıyan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan en az (KPSS) 60 alan, en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olan ve alım kriterlerini taşıyan adaylar sözlü ve uygulamalı sınava girecek.

62 istasyona yenileri eklenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, geçen yaz aylarında, kentin canını yakan yangınların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde, yeni memur alımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na müracaat yapıldığını anımsattı. Yaşar Korkmaz, "Yazın çıkan yangınlar, hepimizi derinden sarstı. Aslında her yıl teşkilatımızı daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Ancak geçen yaz çıkan yangınların ardından öncelikle personel yapımızı güçlendirmek, araç envanterimizi genişletmek ve yeni itfaiye grupları açarak, yangınlara daha hızlı müdahale etmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yeni araç alımları için ihale sürecindeyiz. İnsan kaynağımızı güçlendirmek için de memur alımlarını yapıyoruz. Böylece 62 itfaiye istasyonumuza, yenilerini ekleyeceğiz. Yangınlara varış süresimizi daha da düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Krizlere hızlı ve etkili müdahale için insan kaynağı şart"

İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde, itfaiye memur personeli sayısının bin 500 olması gerektiğini ancak şu an 800 kişiyle çalıştıklarını ifade eden Korkmaz, "Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip bir kentte, bu sayısı elbette yetersiz. Bir an önce personel sayımızın artırılarak, norm kadromuzun tamamlanması gerekiyor. Böylece olası krizlere daha hızlı ve etkili şekilde müdahale edebileceğiz" dedi.

Yükseklik ve dar alan fobisi bulunmamalı

Başvuru yapacak erkek adayların en az 1.67 metre, kadınların en az 1.60 metre boyunda olması ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (artı-eksi)) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekiyor. Ayrıca sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmama şartı da bulunuyor. Yine adayların kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobilerinin bulunmaması da aranan şartlar arasında.

Adaylar zorlu sınavlardan geçecek

Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için 28 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. No: 50 Şirinkapı Buca adresine başvurmaları gerekiyor. İlk başvuru sonuçları 14 Mart'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi web sayfası www.izmir.bel.tr adresinde ilan edilecek. Sözlü ve uygulamalı sınav ise 31 Mart 2025 - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir İtfaiyesine 154 memur alınacak - Son Dakika

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