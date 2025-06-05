İzmir Otogarında Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
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İzmir Otogarında Kurban Bayramı Yoğunluğu

05.06.2025 14:29
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İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kurban Bayramı'nda yoğun seferlerle dolup taştı.

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Tatili memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar terminale akın ederken, otobüs firmaları talepleri karşılamak için ek seferler düzenliyor.

Kurban Bayramı tatilinin 4,5 gün olarak açıklanmasının ardından İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşanıyor. Tatili sevdikleriyle birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar ve öğrenciler, Bornova ilçesinde bulunan otogara akın etti. Yolcu talebini karşılamak için firmalar ek seferler düzenlemeye başladı. Yoğunluğun bayramın birinci gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Günlük yaklaşık 750 sefer düzenlediklerini belirten firma yetkilisi Ahmet Dombaz, "Beklediğimiz yoğunluk ayın 3'ünde başladı, dün arttı ve bugün tam anlamıyla zirveye ulaştı. Gelen talebi karşılamak için günlük yaklaşık 700-750 seferle ek ve ilave seferler düzenleyerek hizmetimizi sürdürüyoruz. İzmir'den örnek verecek olursak bugün sadece 120 ilk seferimiz bulunuyor ve toplamda İzmir çıkışlı 350 sefer gerçekleştirdik. Bu hareketliliğin bayramın birinci günü de devam etmesini öngörüyor, dönüşlerde ise 8, 9 ve 10 Haziran'a yayılacak üç günlük bir yoğunluk yaşanacağını tahmin ediyoruz. Gidişte olduğu gibi dönüşte de aynı hareketlilik olacak" dedi.

Gaziantep seferi düzenlediğini belirten şoför Ahmet Hazer, "Şu an otogarlar ve yollar bayram yoğunluğuyla oldukça kalabalık. Ama sorun yok, yaklaşık 12-13 saatte Gaziantep'e varacağız ve oradan yine 12 saatte geri döneceğiz. Sevenleri ve aileleri bir araya bayram mutluluğu, bayram sevincine kavuşturacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Bayramı sevdikleri ile geçirecekler

Oğluyla birlikte ailesini ziyaret edeceğini ifade eden Gökhan Kılınç, "Biz Anadolu insanıyız, ben Denizliliyim. Bizim için tatil büyüklerimizi ziyaret etmek, ellerini öpmek, onlara sevgimizi göstermek demek. Yani benim kültürümde tatil sevdiklerimizle bir arada olmak, bu kadar. Bayramda ailemizle vakit geçirmek bizim için en önemli. Tatil kısa, aslında daha uzun olmasını isterdik ama işlerin birikmemesi için uzun tatillere pek sıcak bakmıyoruz. Çünkü herkesin çalışmaya ihtiyacı var. Ben hastanede çalışıyorum. Eğer ben işi bırakıp dokuz gün tatil yaparsam hastaların tatili olmadığı için ya da bazı işler devam ettiği için diğer insanlar zor durumda kalabilir. Bu yüzden uzun tatil yapmayı uygun bulmuyorum" dedi.

Bayram için eşini ve çocuğunu Aydın'a gönderen İbrahim Yılmaz, "İzmir'de yaşıyoruz ve çocuklarımı bayram tatili vesilesiyle kardeşlerinin yanına Didim'e gönderdim. Böylece hem tatillerini yapmış olurlar hem de ben bayramda çalıştığım için işimi aksatmamış olurum. Böylece çocuklar tatillerini değerlendirirken ben de işime devam ediyorum. Bayramı eşimden ayrı geçireceğim ama bayramın dördüncü günü ben de onlara katılacağım" diye konuştu.

Oğluyla birlikte kardeşinin yanına gidecek olan İbrahim Yılmaz'ın eşi de, Didim'de kardeşlerinin yanında 4 günlük bir tatil planladıklarını ve orada kalmak istediklerini ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Otogarında Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika

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