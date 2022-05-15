İzmirli esnaf sanatkarlar yine "Mutlu" dedi - Son Dakika

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) 26. Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Zekeriya Mutlu yeniden seçildi.

İESOB 26. Olağan Genel Kurulu'nda İzmir'de faaliyet gösteren 128 odanın yöneticilerinin oy kullandı. Genel kurul sonucu, mevcut başkan Zekeriya Mutlu yeni dönem için yeniden göreve seçildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in yönettiği genel kurula, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları, İzmir milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurumları müdürleri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. Yönetim kurulu; Selahattin Arslan, İbrahim Bayram, Hulusi Demir, Emin Bağcı, Mustafa Akkaya, Salih Bölük, Günay Öz, Nihat Kahya, Tayfur Etiğ ve Kazım Kızılcaoğlu, denetim kurulu; Yalçın Ata, Temel Küçük, Davut Sakar su, Tayfun Geylan ve Süleyman Beyen, disiplin kurulu ise Hakkı Kocakara, Şükrü Bilgin, Hazım Taşcı, Kazım Kış ve Olgun Aktaş'tan oluştu.

"Takipçisi olacağız"

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Esnaf sanatkarların mevcut sorunlarına bir de pandeminin getirdiği ağır yükler eklendi. Genel kurulumuzda esnaf teşkilatının sorunlarını, çözüm önerilerini masaya yatırdık. Yaptıklarımızı, beklentilerimizi, önerilerimizi dile getirdik. Düşüncelerimizi kent yöneticileri ve İzmir dışından gelecek misafirlerle paylaştık. Bundan sonra da esnafın sorunlarının yılmaz takipçisi olacağız. İzmir esnaf teşkilatının kucaklaştığı güzel bir genel kurulu idrak ettik. İzmir'e yakışır şekilde geçen, sevgi ve saygının hakim olduğu kongremizde önemli mesajlar verdik" dedi.

Su indirimi sözü

Genel kurulda divana yazılı önerge veren oda başkanları, Tunç Soyer'den su indirimi istedi. Burhan Özfatura döneminde toplum sağlığını korumak ve mesleğinde fazla su kullanan esnafa destek amacıyla yüzde 50 oranında su indirimi uygulandığını işaret eden oda başkanları, verilmiş hakkın geri alınamayacağı ilkesine dayanarak Tunç Soyer'inde aynı imkanı yeniden tanımasını istedi. Mevzuatı inceleyeceğin belirten Tunç Soyer ise "Prosedür uygunsa konuyu bir an önce meclise getirerek hayata geçireceğim" diye konuştu. - İZMİR