İzmit Batı Terminali Durağı Genişletildi

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İzmit Batı Terminali durak alanı, şehir içi minibüs ve otobüslerin rahat şekilde durağa girip çıkabilmesi için genişletildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yolcu yoğunluğu yaşanan İzmit Batı Terminali'ndeki durak alanı, otobüs ve minibüslerin geliş ve gidişlerinde sorunlar yaşanmaması için genişletildi. Şehir içi otobüs ve minibüslerin yoğunluğa sebep olmadan rahat şekilde durağa girip çıkabilmesi için köprünün yan tarafındaki alan düzenlendi, mevcut durak yeri genişletildi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi ile A Takımı ekipleri, durağın yanındaki köprünün arka tarafında bulunan kısmı yeniden düzenledi. Gerekli düzenlemenin ardından bölge, yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı. Asfalt serim işlemi tamamlanan durak alanı sayesinde otobüs ve minibüsler trafiği olumsuz etkilemeden durağa rahat şekilde yanaşabiliyor. Vatandaşlar da durağa güvenli bir şekilde ulaşıp toplu taşıma araçlarıyla konforlu şekilde seyahat edebiliyor. - KOCAELİ