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İzmit Belediyesi, Nazım Hikmet'i 122. doğum gününde anacak - Son Dakika
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İzmit Belediyesi, Nazım Hikmet'i 122. doğum gününde anacak

İzmit Belediyesi, 'İzmit Unutmaz' etkinlikleri kapsamında usta şair Nazım Hikmet Ran'ı 122. doğum gününde şiirleriyle anacak. Programda, Cumhuriyet'in 100 Yılı kapsamında düzenlenen Ulusal Şiir Yarışması'nın ödül töreni de gerçekleştirilecek. Anma etkinliği, KYÖD ve Aydili Sanat Derneği ortaklığında gerçekleştirilecek ve 'Mavi Gözlü Dev'in bestelenmiş şiirleri seslendirilecek. Ayrıca, Ulusal Şiir Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edilecek.

İzmit Belediyesi, Nazım Hikmet\'i 122. doğum gününde anacak
11.01.2024 - 15:44,  Güncelleme: 15:46
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İzmit Belediyesi, 'İzmit Unutmaz' etkinlikleri kapsamında usta şair Nazım Hikmet Ran'ı 122. doğum gününde şiirleriyle anacak. Programda, Cumhuriyet'in 100 Yılı kapsamında düzenlenen Ulusal Şiir Yarışması'nın ödül töreni de gerçekleştirilecek.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 'İzmit Unutmaz' etkinlikleri kapsamında Türk Edebiyatının büyük ismi Nazım Hikmet'i anacak. KYÖD ve Aydili Sanat Derneği ortaklığında gerçekleştirilecek anma etkinliği, 15 Ocak Pazartesi günü saat 18.30'da Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde yapılacak. Program kapsamında 'Mavi Gözlü Dev'in bestelenmiş şiirleri seslendirilecek.

ULUSAL ŞİİR YARIŞMASININ ÖDÜL TÖRENİ YAPILACAK

Nazım Hikmet Ran anmasının yanı sıra Cumhuriyet'in 100 Yılı kapsamında düzenlenen Ulusal Şiir Yarışmasının ödül töreni de gerçekleştirilecek. Ödül almaya hak kazanan 5 yarışmacıya ödülleri ve plaketleri takdim edilecek. Yaşar Bayar birincilik, Hakan Cucunel ikincilik, Ulaş Can Çakan üçüncülük, Nevzat Bayramoğlu ve Nisa Nur İncelerli ise mansiyon ödüllerini alacak.

Kaynak: ANKA
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