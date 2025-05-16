İznik'te 2,5 Metrelik Dev Yılan

2,5 metrelik yılanı gören gözüne inanamadı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesindeki zeytin ağacının üstünde dev yılanı görenler, gözlerine inanamadı. Cüssesiyle ürperten yılan, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İznik ilçesinin Hisardere Mahallesinde nereden geldiği bilenmeyen 2,5 metrelik yılan, zeytin ağacına tırmandı. Dev yılan tarlaya çalışmak için gelenler görünce gözlerine inanamadı. Cüssesiyle insanın içini ürperten yılan, çalışanlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Yılan daha sonra ağaçların arasında ilerleyerek gözden kayboldu.