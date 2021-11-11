İzol'dan 4. kitap başarısı - Son Dakika

Araştırmacı Yazar Ramazan İzol 4. kitabı için çalışma başlattı. Künyesizler ismini verdiği 4. kitap için çalışmalara başlayan İzol, özellikle üçüncü kitabı olan Nizamülmülk'ün diğer kitapları gibi bir belgesel kıvamında olduğunu bu sebeple çok sevildiğini ve bir ay gibi kısa bir süre içerisinde ikinci baskısının yapıldığını belirtti.

Kitapları satış rekorları kıran İzol okuyucularının kendisine göstermiş olduğu ilgiden oldukça memnun olduğunu ilk iki kitabının dördüncü baskıya ve son kitabının ise bir ay içerisinde ikinci baskıya geçtiğini söyledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun önemli kanaat önderlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde üçüncü kitabı raflarda yerini alan Araştırmacı-Yazar Ramazan İzol dördüncü kitabının yazım aşamasında olduğunu belirtti.

İzol, okuyucularının dördüncü kitabını da soluksuz okuyacağını ve devletin bir isimsiz kahramanının hikayesinin anlatılacağı kitabın Künyesizler ismiyle çıkacağını ifade etti.

Yazmış olduğu kitaplarla hedefinin bu vatana kızıl elma yolunda adanmışlık uğruna hizmet edecek, vatanına, milletine, bayrağına, aşık gençlere yol göstermek olduğunu ve bunu başaracağını belirten Ramazan İzol, kitaplarında ilk hak ve batıl davasının mücadelesini hiç anlatılmamış bir şekilde kaleme alırken, ikinci kitabı Kumpas'ta ise şaşırtıcı bilgilere yer vermişti.

Şanlıurfa kökenli bir ailenin çocuğu olarak 15 Nisan 1987'de İzmir'de doğan Araştırmacı-Yazar İzol, terörle mücadele konusunda fikirleriyle öne çıkarken bu alandaki çalışmalarını hızla sürdürüyor. Lise eğitimini Gaziemir Ticaret Meslek Lisesi'nde tamamladıktan sonra önce Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi'ni arından da ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitiren İzol, kaleme aldığı 3 kitabıyla da ülke gündeminde ses getirmişti.

Kitapları dizi ve film oluyor

İzol geçtiğimiz günlerde kitaplarının dizi ve filmleri reyting rekorları kıran çok önemli bir yapım şirketinin kendisiyle görüştüğünü, yapım şirketinin kitaplarını dizi ve film yapmak istediklerinin müjdesini vermişti. Hz. Mevlana'nın 'Gözle bakarsanız gözü, gönülle bakarsanız özü görürsünüz' sözüne vurgu yapan İzol, kitaplarının gönüllere hitap ettiğini beğenilmesinin ve başarısının sebebinin bu olduğunu söyledi. Öte yandan, genç yaşlarından itibaren siyasi, ekonomik, tarihi gibi araştırmalar da yapan İzol, özellikle Güneydoğu'da terörle mücadele konusunda bilinçlendirme çalışmaları sonrasında basına yansıyan demeçlerinde bölge halkının birlik, beraberliğini sağlamak için gayret gösterdiğini dile getirmiş ve bölge halkının yoğun sevgisi ve ilgisini kazanmıştı. - DİYARBAKIR