Üye Girişi
Jandarma'dan anlamlı çalışma - Son Dakika

Jandarma'dan anlamlı çalışma

15.02.2022 17:14
Jandarma'dan anlamlı çalışma

Mahallelerindeki sokak hayvanlarını beslemeleri için çocuklara mama verdiler.

Mahallelerindeki sokak hayvanlarını beslemeleri için çocuklara mama verdiler.

Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, Sivas Valiliğinin yürütmüş olduğu 700 fikir 700 proje faaliyeti kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı. Ekipler, Yıldızeli ilçesi Karacaören İlkokulunda 'Haydi' uygulaması tanıtıp öğrencilere hayvan sevgisini aşılayan broşürler dağıttılar. Çocuklara ayrıca mahallelerindeki sokak hayvanlarını beslemeleri için mama verildi. 102 mont, bot ve oyuncak hediye edildi. - SİVAS

Jandarma'dan anlamlı çalışma
Jandarma'dan anlamlı çalışma
Jandarma'dan anlamlı çalışma
Jandarma'dan anlamlı çalışma
Jandarma'dan anlamlı çalışma

YORUMLAR
500

Jandarma, Çocuk, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jandarma'dan anlamlı çalışma - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:48 Tinder avcılarının taktiklerini bilmek sizi kurban olmaktan kurtarabilir
16:43 EMO Başkanı Bülent Pala: İyileştirme iddiaları tamamen göstermelik
16:42 Çiftlikte yangın çıktı, 3 yaşındaki ikizler canından oldu!
16:38 Sivas'taki cinayette yeni iddialar: Babasını öldürdü, sonra soyunarak dışarı çıktı, donmayı bekledi!
16:31 DiCaprio'nun yeni aşkı! İşte Titanik filminin kedili versiyonu
16:26 İtalya'da rahiplerin tacizine uğrayan mağdurlar adalet için kampanya başlattı
16:25 Avrasya Tüneli için verilen garanti tutmayınca ödemeyi devlet yapmak zorunda kaldı!
16:19 Pilot uygulama 3 ilde başladı! Yatağa bağımlı hastalara sağlık raporu artık evinde düzenlenecek
16:17 Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alırken giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı
16:05 14 kadınla evlendi, 14'ünü de dolandırdı! Hindistanlı Kazanova'nın marifetleri
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 17:20:17. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarma'dan anlamlı çalışma - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement