Jandarma’nın 186. Yıl Kutlaması

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Sapanca Gölü üzerinde, "Vatan için milleti ile omuz omuza-jandarma 186 yaşında" yazılı pankart açtı.

Jandarma teşkilatı, kuruluşundan bu yana yollarda, sınırda ve en zor anlarda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 186 yıllık köklü geçmişiyle görevini sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı, yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu çerçevede Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ise 186'ncı yıllarını Sapanca Gölü üzerinde, "Vatan için milleti ile omuz omuza - jandarma 186 yaşında" yazılı pankart açarak kutladı. - SAKARYA