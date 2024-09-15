Jandarmadan Cesur Müdahale - Son Dakika
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Jandarmadan Cesur Müdahale

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Tatilden dönen jandarma, otobüs şoförünü ve kadını saldırganlardan kurtardı.

15.09.2024 13:10
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Tatilden dönen jandarma personelinden cesur müdahale: Otobüs şoförünü ve kadın yolcuyu saldırganlardan korudu

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeki bir otobüsün önünü araçla kesen iki şüpheli otobüste bulunan ve yakınları olduğu iddia ettikleri bir kadını zorla otobüsten indirmeye çalıştı. Olaya, o sırada tatilden dönen jandarma personeli anında müdahale ederek hem kadını, hem de şüpheliler tarafından kulağından yaralanan otobüs şoförünü kurtardı.

Olay, İzmir- Söke Karayolu üzeri Sazlı ve Argavlı Mahalleleri arasında meydana geldi. İbrahim Hazar yönetimindeki 31 HM 081 plakalı Aydın-Denizli- Hatay seferini yapan şehirlerarası otobüsün önü 68 ABR 801 plakalı ticari araç tarafından kesildi. Araçtan inen H.T. ve E.T. adlı şüpheliler, otobüste bulunan ve yakınları olduğu iddia edilen bir kadını zorla aşağıya indirmek isteyince olaya şoför İbrahim Hazar müdahale etti. Şüphelilerle otobüs şoförü arasında arbede çıkarken, şoför kulağından yaralandı. Olay esnasında tesadüfen tatilden dönen ve bölgeden geçen jandarma personeli, konuya müdahale ederek şüphelileri otobüsten uzaklaştırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve bölge trafik polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri yolda kazanının yaşanmaması için önlem alırken, jandarma ekipleri de şüphelileri gözaltına aldı.

Otobüs şoförü İbrahim Hazar, "Yolumuzu kestiler ve bir kadını zorla almak istediler. Ancak biz yolcularımıza sahip çıkan bir firmayız, bu nedenle tartışma çıktı. Neyse ki, jandarma yetişti ve duruma müdahale etti" dedi.

Olaya ilk müdahale eden jandarma personelinin ağabeyi Yusuf Bayram, "Kardeşimle tatilden dönüyorduk. Yol kenarında bıçakla otobüs şoförüne saldıran kişileri gördük ve hemen müdahale ettik. Jandarma anında olayı kontrol altına aldı" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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