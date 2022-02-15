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Jandarmadan kan bağışı desteği - Son Dakika

Jandarmadan kan bağışı desteği

15.02.2022 11:29
Jandarmadan kan bağışı desteği

Mersin İl Jandarma Komutanlığı personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak amacıyla Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin Kızılay Kan Merkezi iş birliğinde başlatılan kan bağışı kampanyası için İl Jandarma Komutanlığında kan bağışı standı kuruldu.

Jandarma personelinin yoğun ilgi gösterdiği kampanyada 142 ünite kan bağışı yapıldı. Mersin Kızılay Kan Merkezi görevlileri düzenli olarak kan bağışı yapan Jandarma personeline teşekkür etti. - MERSİN

Jandarmadan kan bağışı desteği
Jandarmadan kan bağışı desteği

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Kan Bağışı, Jandarma, Kızılay, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jandarmadan kan bağışı desteği - Son Dakika


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