Japon araştırmacıdan Ukrayna'daki yıkımı gösteren 3 boyutlu harita - Son Dakika
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Japon araştırmacıdan Ukrayna'daki yıkımı gösteren 3 boyutlu harita

14.04.2022 00:59
Japon araştırmacıdan Ukrayna'daki yıkımı gösteren 3 boyutlu harita

Japon araştırmacılar, Rusya saldırılarının Ukrayna'da neden olduğu yıkımı gösteren dijital bir harita oluşturdu.

Japon araştırmacılar, Rusya saldırılarının Ukrayna'da neden olduğu yıkımı gösteren dijital bir harita oluşturdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Tokyo Üniversitesi Disiplinlerarası Bilgi Çalışmaları Enstitüsü'nden Profesör Hidenori Watanabe liderliğindeki bir ekip saldırıların Ukrayna'da neden olduğu yıkımı gösteren dijital bir harita hazırladı. Uydu görüntüleri ve insansız hava aracı kayıtlarından yararlanan ekip, hasarlı yapıların üç boyutlu görüntülerini oluşturdu. Ayrıca, Rus kuvvetlerine ait araçların ve savaş uçaklarının konumları, yangın gözlenen bölgeler, insani yardım kuyrukları gibi detayları da bölge bölge gösteren haritayı çevrimiçi ortamda yayınlayan araştırmacılar, gösterilen konumların kesinliğini ise kullanılan görüntüler ve gölge yönlerini analiz ederek doğruladı.

Ekibe liderlik eden Tokyo Üniversitesi Disiplinlerarası Bilgi Çalışmaları Enstitüsü'nden Profesör Watanabe, amaçlarının Ukrayna'da neler olup bittiğinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak olduğunu söyledi. - TOKYO

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Ukrayna, Harita, Rusya, Japon, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Japon araştırmacıdan Ukrayna'daki yıkımı gösteren 3 boyutlu harita - Son Dakika


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