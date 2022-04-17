Japonya'da 463 haneye paylaştırılacak 366 bin dolarlık Covid-19 yardımı 1 haneye gönderildi - Son Dakika
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Japonya'da 463 haneye paylaştırılacak 366 bin dolarlık Covid-19 yardımı 1 haneye gönderildi

17.04.2022 10:07
Japonya'da 463 haneye paylaştırılacak 366 bin dolarlık Covid-19 yardımı 1 haneye gönderildi

Japonya'da bir belediyenin yaptığı hata nedeniyle 463 hane arasında paylaştırılması gereken 366 bin dolarlık Covid-19 yardımı, 1 hanenin hesabına gönderildi.

Japonya'da bir belediyenin yaptığı hata nedeniyle 463 hane arasında paylaştırılması gereken 366 bin dolarlık Covid-19 yardımı, 1 hanenin hesabına gönderildi.

Japonya'nın Yamaguchi eyaletindeki Abu beldesinde filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Belediye personelinin yaptığı hata nedeniyle bir hanenin hesabına yanlışlıkla 366 bin dolar gönderildi. Kamuoyuna yeni yansıyan olay, Japonya hükümetinin Covid-19 salgınından etkilenen aileleri desteklemek için düşük gelirli hanelere 100 bin yen (yaklaşık 790 dolar) yardım yapma planı doğrultusunda yaşandı. Abu Belediyesi, 3 Nisan'da bir banka ile anlaşarak destek için başvuran 463 hanenin hesabına 100 bin yen transfer edilmesini istedi. Bir belediye çalışanı ise toplam 46.3 milyon yenlik (yaklaşık 366 bin dolar) yardımın ulaştırılacağı alıcıların banka hesap bilgilerini içeren bir liste hazırladı. Ancak listenin en üstündeki ismin grup temsilcisi olarak gösterilmesi üzerine, 366 bin dolarlık yardımın tamamı bir kişinin hesabına gönderildi. Şoke eden hata, bankanın şüpheli transferi fark edip belediye ile iletişime geçmesinin ardından ortaya çıktı. Hatalı ödemeyi alan şahıs ve belediye temsilcilerinin bankaya giderek iade prosedürlerini başlatacağı öğrenilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO

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Koronavirüs, Japonya, Banka, dolar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Japonya'da 463 haneye paylaştırılacak 366 bin dolarlık Covid-19 yardımı 1 haneye gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da 463 haneye paylaştırılacak 366 bin dolarlık Covid-19 yardımı 1 haneye gönderildi - Son Dakika
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