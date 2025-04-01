Japonya'da Mega Deprem Tehlikesi - Son Dakika
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Japonya'da Mega Deprem Tehlikesi

Nankai Çukuru'ndaki 9 büyüklüğündeki deprem, 298 bin ölü ve 1.81 trilyon dolar zarar riski taşıyor.

01.04.2025 12:23
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Japonya hükümetinin yayınladığı bir rapor, Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca uzanan Nankai Çukuru'nda meydana gelebilecek 9 büyüklüğündeki bir depremin 298 bin kişinin ölümüne neden olabileceğini ortaya koydu.

2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında nükleer faciaya sahne olan Japonya'da hükümetin uzmanlara hazırlattığı bir rapor, yeni bir "mega depremin" daha büyük yıkıma yol açabileceğini ortaya koydu. Japonya Kabine Ofisi tarafından yayınlanan raporda, Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca uzanan Nankai Çukuru'nda büyüklüğü 9'u bulan bir depremin meydana gelebileceği hatırlatılarak, bunun yüksekliği 10 ila 30 metre arasında değişen tsunami dalgalarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Depremin kışın ve gece saatlerinde meydana gelmesi halinde ölü sayısının 298 bini bulabileceği aktarılırken, ölümlerin çoğunun tsunami nedeniyle meydana geleceği vurgulandı. Böyle bir senaryonun 2.35 milyon binanın yıkılması ve ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ine eşit 1.23 milyon kişinin tahliyesi ile sonuçlanabileceği, ayrıca 270,3 trilyon yenlik (yaklaşık 1.81 trilyon dolar) ekonomik zarar meydana gelebileceği kaydedildi.

30 yıl içinde büyük bir deprem bekleniyor

Dünya'nın en sismik ülkelerinden biri olan Japonya'nın Pasifik Okyanusu kıyılarında uzanan Nankai Çukuru'nda gelecek 30 yıl içinde 8 ila 9 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimalinin yaklaşık yüzde 80 olduğu biliniyor. Böyle bir "mega depremin" büyük bir yıkıma yol açabileceğinden endişe edilirken, uzmanlar alınacak önlemlerin can ve mal kaybını azaltabileceğini belirtiyor. - TOKYO

Kaynak: İHA

Ekonomi, Japonya, Deprem, Sağlık, Çevre, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Japonya'da Mega Deprem Tehlikesi - Son Dakika

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