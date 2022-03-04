Japonya'dan Ukrayna'ya lojistik destek - Son Dakika
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Japonya'dan Ukrayna'ya lojistik destek

04.03.2022 14:48
Japonya'dan Ukrayna'ya lojistik destek

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelekler, kışlık giysiler, kasklar, çadırlar, gıda maddeleri ve jeneratörler dahil olmak üzere yardım malzemesi sağlayacaklarını açıkladı.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelekler, kışlık giysiler, kasklar, çadırlar, gıda maddeleri ve jeneratörler dahil olmak üzere yardım malzemesi sağlayacaklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Ukrayna'ya destek yağarken, Japonya hükümetinden konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelekler, kışlık giysiler, kasklar, çadırlar, gıda maddeleri ve jeneratörler dahil olmak üzere yardım malzemesi sağlayacaklarını açıkladı.

Yardımların Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla Ukrayna'ya ulaştırılmasının planlandığını belirten Matsuno, bu tür ölümcül olmayan teçhizatın Ukrayna'nın talebi üzerine ülkeye gönderileceğini ve kararın Japonya'nın pasifist anayasası sınırları içinde olduğunu da sözlerine ekledi. Matsuno, Rusya'nın işgal girişimine atıfta bulunarak, "Uluslararası toplum, dünyanın barış ve istikrarının baltalandığı bir ortamda Ukrayna'ya benzeri görülmemiş büyüklükte bir yardım sağlama konusunda birleşti" ifadelerini kullandı.

Dünyadan Ukrayna'ya destek yağıyor

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız ülkeler olarak tanıması ve Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde bulunmasının ardından dünyadan Kiev'e destek yağmış, birçok ülke Ukrayna'ya silah ve insani yardım malzemesi sağlayacağını duyurmuştu. G7 ülkeleri ve AB ile birlikte hareket edeceğini birçok kez yineleyen Japonya hükümeti, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin yanı sıra Rusya ve işgalde katkısı bulunan Belarus'a bir dizi yaptırım uygulama kararı almıştı. - TOKYO

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Togo Cumhuriyeti, Japonya, Ukrayna, Rusya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Japonya'dan Ukrayna'ya lojistik destek - Son Dakika


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