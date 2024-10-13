Jasmina’nın Köydeki Hayvan Seferberliği - Son Dakika
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Jasmina’nın Köydeki Hayvan Seferberliği

Jasmina’nın Köydeki Hayvan Seferberliği

İstanbul'da moda tasarımcısı Jasmina, köy hayvancılığına adım atarak 100’e yakın koyun yetiştirdi.

13.10.2024 11:44
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İstanbul'da moda tasarımcılığı yapan Karadağ asıllı Jasmina Šutkovic (46) metropol hayatından sıkılınca, Kazdağlarının kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinin Yiğitler köyünde 100'e yakın küçükbaş hayvan ile hayvancılık yapmaya başladı.

İstanbul'da moda tasarımcılığı yapan Karadağ asıllı Jasmina Šutkovic metropol hayatından sıkılınca, 8 yıl önce Kazdağlarının kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinin Yiğitler köyüne yerleşti.

Tarım ve hayvancılık bilgisi olmayan Jasmina Šutkovic, 8 yıl önce 10 tane merinos koyunu aldı. Çobanlık yapmaya başladı. Tarım ve hayvancılık üzerine köylülerden de bilgi alan Jasmina Šutkovic 8 yılda 100'e yakın küçükbaş hayvan sahibi oldu.

Köyden birçok arazi satın alan ve satın aldığı araziler dışında tarla kiralamaya da başlayan Jasmina Šutkovic, hayvanları için arpa, yulaf, buğday ekimini de öğrendi.

Büyük bir şehre artık sadece misafir olarak gidebileceğini belirten Šutkovic buradaki yaşamından memnun olduğunu belirterek, "10 koyunla başladığım köy yaşamındaki serüvenim şimdi köyde aldığım arazileri de ekip biçerken sürü sayım da sekiz sene de yüz damızlık koyunu aştı. İlk başladığımda koyunun k'sini bile bilmiyordum. Evcil hayvanlar dışında bir bilgi sahibi değildim. Şimdi ise yarı veteriner sayılırım. Hayvanlarımı kendim doğurtuyorum. İki senedir ilçede düzenlenen hayvan panayırlarına katılıyorum. Benim gibi birkaç kadın da bu panayıra katılıyor. Yetiştirdiğim hayvanlarla iki senedir birincilik kazanıyorum. Şimdi beni tanımak için soranlara annem Sırbistan'dan, babam Karadağlı ben de Bayramiç'liyim diyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jasmina’nın Köydeki Hayvan Seferberliği - Son Dakika

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