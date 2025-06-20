Minguzzi davasında sanıklar 3. kez hakim karşısında! Aileden reddi hakim talebi - Son Dakika
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Minguzzi davasında sanıklar 3. kez hakim karşısında! Aileden reddi hakim talebi

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Minguzzi davasında sanıklar 3. kez hakim karşısında! Aileden reddi hakim talebi
20.06.2025 11:32
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Minguzzi davasında sanıklar 3. kez hakim karşısında! Aileden reddi hakim talebi
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Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında 2 sanık 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Sanıklara 24'er yıl hapis cezası istenirken mahkeme heyetinin, duruşmada Minguzzi'nin ailesine söz hakkı vermediği öne sürüldü. Bunun üzerine ailenin avukatı reddi hakim talebinde bulundu.

Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili 2 sanık 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

24'ER YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katılırken, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanıkların "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi duruşmaya oğlunun saçlarından yapılmış bir kolye ve fotoğrafının basılı olduğu bir tişört ile katıldı.

Minguzzi davasında sanıklar 3. kez hakim karşısında! Aileden reddi hakim talebi

KAPALI DURUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Kapalılık ve gizlilik kararı bulunduğundan izleyiciler ve basın mensupları salona alınmadı. Duruşmaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez katıldı.

VATANDAŞLARDAN DESTEK

Aileye destek olmak için adliyeye gelen çok sayıda vatandaş, ellerinde Mattia Ahmet'in fotoğraflarının bulunduğu pankartları taşıyarak, "Sokakta katil istemiyoruz" sloganları attı.

Minguzzi davasında sanıklar 3. kez hakim karşısında! Aileden reddi hakim talebi

AİLEYE SÖZ VERİLMEDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; anne Yasemin Minguzzi ve baba Andre Minguzzi, duruşmada söz alarak oğullarının nasıl katledildiğini anlatmak istedi. Ancak mahkeme heyeti anne ve babaya konuşması için söz hakkı vermedi. Bunun üzerine aile avukatları, mahkemenin tarafsızlığını sorgulayarak reddi hakim talebinde bulundu.

REDDİ HAKİM TALEBİ NEDİR?

Reddi hakim talebi, bir davada görevli olan hakimin tarafsızlığından şüphe duyulması durumunda, ilgili tarafın bu hakimin davadan çekilmesini istemesidir. Minguzzi ailesinin talebi değerlendiriliyor. Eğer talep kabul edilirse dosyaya başka bir mahkeme heyeti bakacak eğer reddedilirse mevcut heyet duruşmalara devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minguzzi davasında sanıklar 3. kez hakim karşısında! Aileden reddi hakim talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 153246:
    nedenmiş 24 yıl hapis . Bu canilere gün yüzü göstermeden ağırlaştırılmış müebbet hücre hapsi vereceksin 7 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Reddi hakim güvenilmeyen güvenli değil demek galiba ?? 6 0 Yanıtla
  • babasultan:
    yargı salacak bunları muhtemelen .. ailenin hdpkk ile güçlü baglantıları oldugu yönünde gelen haberler var .. akpkk çözüm sürecinde minguzi ailesini hdpkklı aileye kurbat edecek gibi görünüyor 1 3 Yanıtla
  • Unal Yasar:
    Bir şey yazarım ama beni haklı olduğum halde ırkçı ilan ederler. Marmaris'teki skandal görüntüler sonrası iyice iğrendim. 2 0 Yanıtla
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