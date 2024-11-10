Kadıköy'de Otobüs Bariyerlere Çarptı - Son Dakika
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Kadıköy'de Otobüs Bariyerlere Çarptı

Kadıköy\'de Otobüs Bariyerlere Çarptı

Kadıköy'de İETT otobüsü bariyerlere çarparak durakta hasar yaptı, ölen veya yaralanan yok.

10.11.2024 13:15
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Kadıköy'de İETT otobüsü durağa yanaştığı esnada sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu bariyerlere çarptı. Otobüsün içerisine yaklaşık 10 metre giren bariyer kesilerek çıkarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Kadıköy D-100 Karayolu Acıbadem otobüs durağında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy yönünde seyir halinde olan Şevket K. kontrolündeki 34 HO 3804 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü durağa yanaştığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu bariyer 10 metre kadar otobüsün içerisine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 5 yolcu ve şoför kazadan yara almadan kurtuldu. Trafik ekipleri yol üzerinde trafik emniyetini sağlarken, itfaiye ekipleri otobüs içerisine girmiş bariyeri keserek çıkardı. Yaşanan kaza sebebiyle D-100 Karayolu Acıbadem Mevkiinde yoğun araç trafiği oluştu. Kaza yapan otobüsün bulunduğu yerden kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadıköy'de Otobüs Bariyerlere Çarptı - Son Dakika

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