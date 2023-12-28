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Kadın Girişimciler Tanışma Programında Buluştu

Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, düzenlenen tanışma programında bir araya geldi. Kadın girişimciler, kendilerini ve firmalarını tanıtarak, birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Toplantıda KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, KTO Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Öztürk, kadın girişimciliğini geliştirerek daha donanımlı hale getirmeyi ve kadınların kişisel gelişimlerine destek vererek kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olmayı misyon olarak benimsediklerini belirtti.

Kadın Girişimciler Tanışma Programında Buluştu
28.12.2023 - 09:05,  Güncelleme: 09:06
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Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri düzenlenen tanışma programıyla bir araya geldi. Kadın girişimciler kendilerini ve firmalarını tanıtarak, birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Toplantının devamında KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk'ün katılımıyla KTO Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kadın girişimciliğini nicelik ve nitelik bakımından geliştirerek daha donanımlı hale getirmek, girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesini sağlamak ve kadınların kişisel gelişimlerine destek vererek kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olmayı misyon olarak benimsediklerini belirten Recep Öztürk, "Kadının işgücüne katılımı, ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından gerekliliktir. Kadınlar her alanda var olmalı. Odamızın kadın girişimcileri, Körfez Belediyesi, Körfez Kent Konseyi ve Körfez Halk Eğitim Merkezi'nin ortak çalışması ile hayata geçen Kiraz Kafe kadın girişimcilerimize ciddi katkılar sunuyor. İlçe olarak yerel yönetimlerle bir arada çalışabilmenin avantajını yaşamaktayız. Bu kapsamda yapmak istediğimiz projeler için odamız olarak daima yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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