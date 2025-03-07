Kadın Operatör Nagehan Yavuz, Dev Makineleri Ustalıkla Kullanıyor - Son Dakika
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Kadın Operatör Nagehan Yavuz, Dev Makineleri Ustalıkla Kullanıyor

Kadın Operatör Nagehan Yavuz, Dev Makineleri Ustalıkla Kullanıyor

Düzce'de Nagehan Yavuz, 35 tonluk ekskavatör kullanarak kadınların gücünü kanıtlıyor.

07.03.2025 11:08
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaşayan 45 yaşındaki Nagehan Yavuz, erkeklerin bile zorlandığı dev iş makinelerini ustalıkla kullanıyor. 35 tonluk ekskavatörün direksiyonuna geçerek hem geçimini sağlayan hem de kadınların her işin üstesinden gelebileceğini ortaya koyan kadın operatör, "Hayat, şımaracak kimsen olmayınca insanı kocaman bir adama çeviriyor" dedi.

Çocuklarını büyütmek ve hayat mücadelesini sürdürmek için alışılmışın dışında bir meslek seçen Nagehan Yavuz, erkeklerin bile zorlandığı 35 tonluk ekskavatörün direksiyonuna geçti, devasa iş makinelerini ustalıkla kullanmaya başladı. 2019 yılında eşinden boşanan 2 çocuk annesi Yavuz, hem geçimini sağlıyor hem de kadınların her alanda başarabileceğini kanıtlıyor.

"Acemiliği üzerimden yeni yeni atıyorum"

Kariyer yolculuğunu anlatan Nagehan Yavuz, 1,5 yıl önce ekskavatör ve paletli iş makineleri kullanmaya başladığını ifade ederek, "Ehliyetlerini aldım. Sık sık iş olduğu sürece sahalara çıkarak hem pratik yapıyorum hem de bir nevi maddi kazancıma destek sağlamaya çalışıyorum. 1,5 yıldır bu araçları kullanıyorum. Acemiliği üzerimden yeni yeni atıyorum. Hem para kazanabilmek hem de kadınların farklı alanlarda başarılı olduğunu göstermek adına böyle bir şeye kalkıştım" dedi.

"İşimi severek yapıyorum"

Yavuz, işini severek yaptığına dikkat çekerek, "Kadın olarak zaman zaman korkuya kapılıyorum. Büyük makineler, küçük makinelerden daha güvenli. Küçük makinelerin daha çok devrilme riski var ama büyük makineler korunaklı olduğu için pek bir sıkıntı olmuyor" diye konuştu.

"Hayat, şımaracak kimsen olmayınca insanı kocaman bir adama çeviriyor"

Yakın çevresinden gelen tepkileri de paylaşan Nagehan Yavuz, bazı insanların şaşırdığını ancak kendisini tanıyanların bu durumdan pek etkilenmediğini söyledi. Yavuz, "Bazı görenler şaşırıyor. 'Bir kadının bu işte ne işi var?' diye düşünüyorlar. Hayat, şımaracak kimsen olmayınca insanı kocaman bir adama çeviriyor. Bizde çocuğumuz için helal ekmek kazanabilmek amacıyla daha farklı alanlarda kazancımıza katkı sağlayamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca, kadınların güçlü duruşunun altını çizen Nagehan Yavuz, "Kadınlar, zor gibi görünen işlerin altından kolaylıkla kalkabilir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın Operatör Nagehan Yavuz, Dev Makineleri Ustalıkla Kullanıyor - Son Dakika

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