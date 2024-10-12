Kadın polisler, şehit kadın polislerin anısına fidan dikti - Son Dakika
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Yerel

Kadın polisler, şehit kadın polislerin anısına fidan dikti

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Kadın polisler, şehit kadın polislerin anısına fidan dikti Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın polisler, geçmişten günümüze şehit olan 17 kadın polisin anısına fidan dikti.

12.10.2024 05:53
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Kadın polisler, şehit kadın polislerin anısına fidan dikti

ERZİNCAN - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın polisler, geçmişten günümüze şehit olan 17 kadın polisin anısına fidan dikti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde emniyetin farklı birimlerinden katılan kadın polisler, geçmişten günümüze şehit olan 17 kadın polisin anısına Erzincan Polis Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikti.

Fidan dikiminin ardından şehitler dualarla yad edildi.

Kaynak: İHA

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