Kadın polisler, şehit kadın polislerin anısına fidan dikti
ERZİNCAN - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın polisler, geçmişten günümüze şehit olan 17 kadın polisin anısına fidan dikti.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde emniyetin farklı birimlerinden katılan kadın polisler, geçmişten günümüze şehit olan 17 kadın polisin anısına Erzincan Polis Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikti.
Fidan dikiminin ardından şehitler dualarla yad edildi.
Son Dakika › Yerel › Kadın polisler, şehit kadın polislerin anısına fidan dikti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.