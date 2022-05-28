Kadın sağlık çalışanlarına 'ambulans sürüş teknikleri eğitimi' verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın sağlık çalışanlarına 'ambulans sürüş teknikleri eğitimi' verildi

28.05.2022 18:13
Kadın sağlık çalışanlarına 'ambulans sürüş teknikleri eğitimi' verildi

Kayseri'de görev yapan kadın 112 ambulans personeline, hastaların güvenliğini artırmaları ve daha etkin sağlık hizmeti sunmaları amacıyla ambulans sürüş teknikleri eğitimi (ASTE) verildi.

Kayseri'de görev yapan kadın 112 ambulans personeline, hastaların güvenliğini artırmaları ve daha etkin sağlık hizmeti sunmaları amacıyla ambulans sürüş teknikleri eğitimi (ASTE) verildi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nce düzenlenen eğitime, ambulanslarda görevli 16 kadın personel katıldı. 4 gün süren eğitimde kursiyerlere sürüşe hazırlık ve ambulanslarda siren kullanımı hakkında bilgiler verilerek, ileri sürüş teknikleri teorik ve pratik olarak gösterildi.

Eğitim hakkında bilgiler veren Kayseri İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Biçer, "6 eğitmen ve 16 kadın kursiyerin katıldığı ambulans sürüş teknikleri eğitimimizin son günündeyiz. 4 gün süren eğitimimizin diğer eğitimlerimizden farkı sadece kadın personelimize yönelik olması. Burada amacımız karşımıza çıkabilecek her türlü zorlukta erkek ve kadın personelimizin bir bütün olarak beraber hareket edebilmesini sağlamak. Bu anlamda eğitime katkısı olan tüm eğitmenlere teşekkür ediyor kursiyerlerimize de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Mesleğe 2004 yılında başladığını söyleyen kursiyer Hacer Gökbulut ise, "Acil Tıp Teknisyeniyim, 112'nin birçok bölümünde çalıştım. Meslek hayatıma hastane ile başladım. Sonrasında birçok farklı acil sağlık istasyonda görev aldım. Görevimin getirdiği her şeyi yapmaya çalıştım. Bu eğitime, bu işte bende varım neden bayanlardan da ambulans şoförü olmasın düşüncesiyle katıldım. Şu an çok da mutluyum. Eğitimimiz çok güzel geçiyor" dedi. - KAYSERİ

Kadın sağlık çalışanlarına 'ambulans sürüş teknikleri eğitimi' verildi
Kadın sağlık çalışanlarına 'ambulans sürüş teknikleri eğitimi' verildi
Kadın sağlık çalışanlarına 'ambulans sürüş teknikleri eğitimi' verildi

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Ambulans, Kayseri, 112, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın sağlık çalışanlarına 'ambulans sürüş teknikleri eğitimi' verildi - Son Dakika


Son Dakika
18:07 10 dakikada 6 kilo börek yediler! Hepsi, 3 bin liralık ödülü kazanmak için
18:04 Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
16:30 Eski MasterChef yarışmacılarından Esra Tokelli'nin annesi yaşamını yitirdi
16:11 Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!
15:58 Tır kuyruğu 40 kilometreyi geçti! Şoförler yetkililerden yardım bekliyor
15:55 Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 18:22:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın sağlık çalışanlarına 'ambulans sürüş teknikleri eğitimi' verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement