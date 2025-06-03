Kadına Şiddet Davasında Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadına Şiddet Davasında Hapis Cezası

03.06.2025 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te İlknur Çetin'in katili Ali İhsan Kaya'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde İlknur Çetin'i bıçaklayarak öldüren Ali İhsan Kaya'ya "kadına karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda, "Kaya'nın geçmişte de kadına yönelik tehdit ve hakaret suçlarından yargılandığına, denetimli serbestlik süresi devam ederken yeni suç işlediğine ve pişmanlık göstermediğine" dikkat çekildi. Maktulün ailesinin avukatlarından Alev Öztürk, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılması için kararı istinafa taşıdıklarını bildirdi.

İlknur Çetin, İçmeler Mahallesi'nde 25 Nisan 2024'te çalıştığı otelin önünde Ali İhsan Kaya'nın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan Kaya, kısa sürede yakalanmıştı. Kaya, ilk ifadesinde cinayeti "kıskançlık" nedeniyle işlediğini söylemişti.

"Tasarlayarak öldürme" suçundan açılan davayı gören Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Mart'taki ikinci celsede sanığı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, cezasında takdiri indirim uygulamamıştı.

Gerekçeli karar açıklandı, geçmişte de kadınları tehdit etmiş

Kaya'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının gerekçesi açıklandı. Gerekçede Kaya'nın geçmişte de "kadına yönelik tehdit ve hakaret" suçlarından yargılandığı, denetimli serbestlik süresi devam ederken yeni suç işlediği ve pişmanlık göstermediği ifade edildi.

Avukat Öztürk: "Sanığın eylemi planlıydı, karar hatalı"

İlknur Çetin'in babası Zekai Çetin'in avukatı Alev Öztürk, gerekçeli karara ilişkin yaptığı açıklamada, mahkemenin "tasarlayarak öldürme" suçunun unsurlarının oluşmadığı yönündeki değerlendirmesine itiraz etti.

ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Öztürk, şunları söyledi:

"Mahkeme, 'tasarlayarak öldürme suçu'nun unsurlarının oluşmadığına karar vermiş ve bu kapsamda bir cezalandırmaya gitmemiştir. Gerekçesinde ise sanığın maktulü öldürmeye kesin ve koşulsuz bir şekilde karar vermediğini, suçu işlemeye karar verdikten sonra makul bir sürenin geçip öldürme kararından vazgeçmediğine kanaat etmiştir. Oysa dosyadaki mevcut durum ve somut deliller bunun tam tersini ortaya koymaktadır. Şöyle ki sanık, maktulü öldürmeden yaklaşık bir hafta-on gün önce kendisine bir bıçak satın almış, maktulü bu süre boyunca takip etmiş; yolda, iş yerinde sürekli izlemiş, maktul bu durum nedeniyle polise şikayette bulunmuş ancak polis yalnızca sanığı uyarmakla yetinmiştir. Bu süreçte İlknur Çetin, korkusundan KADES uygulamasını da telefonuna indirmiştir.

Sanık olay günü sabah saatlerinde maktulü öldürmek maksadıyla maktulün çalıştığı otele girmeden önce, otelin giriş kapısındaki kameralara yansıyan görüntülerde bıçağı cebinden çıkarıp kontrol ettiği ve tekrar cebine koyduğu açıkça görülmektedir. Tüm bu gelişmeler, sanığın maktulü öldürmeye önceden karar verdiğini, bu doğrultuda bir hafta öncesinden bıçak temin ettiğini, maktulü sürekli takip ederek uygun zamanı kolladığını ve olay günü öldürme eylemine karar verdiğini ve otele girmeden hemen önce bıçağını kontrol eden sanığın tasarlayarak öldürme suçunu işlediğini ortaya koymaktadır."

Karar istinafa taşındı

Öztürk, mahkemenin, tasarlama unsurlarının oluşmadığı yönündeki değerlendirmesinin isabetli olmadığını, kararı istinafa taşıdıklarını bildirerek, "İstinaf mahkemesinden bu hatalı kararın bozulacağını düşünüyoruz. Bu kadar açık ve net biçimde tasarlamanın bulunduğu, hatta daha önce yaşadığımız diri diri yakılarak öldürüldüğü adli tıp raporu ile ortaya konan Pınar Gültekin de olduğu gibi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme eyleminin sabit olduğu kadın cinayeti dosyalarında, mahkemelerin tüm bu gerçekleri görmezden gelerek fail lehine cinsiyetçi bir bakış açısıyla karar vermesi, ne yazık ki kadına yönelik şiddet ve cinayet vakalarının artmasına zemin hazırlamakta, yeni kadın katili erkek faillerin ortaya çıkmasına neden olmakta ve adaletin sağlanmasının önünde engel oluşturmaktadır."

Kaynak: ANKA

Kadına şiddet, İhsan Kaya, Marmaris, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Kadın, Yerel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadına Şiddet Davasında Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 04:10:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kadına Şiddet Davasında Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.