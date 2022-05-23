Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri devam ediyor - Son Dakika
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Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri devam ediyor

23.05.2022 16:09
Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri devam ediyor

Erzurum'da kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri devam ediyor.

Erzurum'da kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri devam ediyor. Ocak ayı itibarıyla düzenlenmeye başlanan çalışmalarda bin kişiye önleyici hizmetler bağlamında seminer düzenlendi.

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, eğitimlerin devam edeceğini belirterek,

İlbaş, konuyla ilgili şunları söyledi. "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Erzurum İl Eylem Planı tanıtım toplantıları bağlamında Aziziye, Aşkale ve Büyükşehir Belediye Meclisinde 100 meclis üyesine eylem planı sunumu gerçekleştirilmiştir. Eylem planı hedefleri doğrultusunda ilimizdeki kamu kurum kuruluşlarında görev yapmakta olan personellere, muhtarlara ve vatandaşlara ŞÖNİM tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele seminerleri Ocak ayı itibarıyla düzenlenmeye başlamış ve bugüne kadar 1000 kişiye önleyici hizmetler bağlamında seminer düzenlenmiştir. Kuruluşumuzda görevli uzmanlar tarafından Aile içi şiddetle mücadele büro amirliklerinde görev yapan 300 polis memuruna mağdur ve şiddet uygulayanla görüşme teknikleri eğitimi düzenlenmiş olup POMEM de eğitim gören 450 polis adayına kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verilmiştir. Ticaret İl Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve SGK personeline kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri verilmiştir. Mayıs ayı içerisinde il ve ilçe merkezlerinde bulunan jandarma personeline de eğitimler düzenlenecek olup şiddetin ortaya çıkmadan önlenebilmesi ve şiddetsiz bir toplumun oluşumuna katkı sağlamak adına 2022 yılında halkın %5 ine ulaşılması planlanmaktadır." - ERZURUM

Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri devam ediyor
Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri devam ediyor

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Kaynak: İHA

Aziziye, Erzurum, Polis, Ocak, Yerel, Son Dakika

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