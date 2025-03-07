Kadınlar İçin Farkındalık Sempozyumu

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Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularına çözüm getirmek amacıyla düzenlenen Sosyal Bilimlerde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Sempozyumu III başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda ki programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci, üçüncüsü düzenlenen ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunu akademik düzeyde ele alan Sosyal Bilimlerde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Sempozyumu'nun farkındalığı artırmada kritik bir rol oynadığını belirtti. Kadınların toplumsal hayattaki yerini güçlendirmek için bilimsel çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade eden Ekinci, sempozyumun farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirerek önemli bir bilgi paylaşım platformu sunduğunu dile getirdi.

Kadın emeğinin görünürlüğü

"Ücretli-Ücretsiz Emek Kıskacında Kadın Emeği" başlığı altında sunulan programın ilk oturumu, Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sibel Küçükkülahlı yönetiminde gerçekleştirildi. Oturumun ilk konuşmacısı Özel Sektör Çalışanı Gülhan Çobanoğlu, "Düzce'de Kadın Otobüs Şoförü Olmak" başlıklı konuşmasında, toplumsal cinsiyet kalıplarının tüm meslek gruplarında olduğu gibi otobüs şoförlüğü alanında da izlerini sürdürdüğünü dile getirdi. Kadınların ulaşım sektöründe yer almasının önemine kendi meslek hayatını anlatarak vurgu yapan Gülhan Çobanoğlu çalışma şartları ve meslek hayatında edindiği deneyimler hakkında bilgi verdi.

İlk oturumun diğer konuşmacısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saniye Dedeloğlu, "Kadın Emeği" hakkında yaptığı sunumunda, Türkiye'deki kadın istihdamı hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Kadınların iş gücüne katılım oranları ve sektörel dağılımları üzerindeki verileri sunan Dedeloğlu, kayıt dışı çalışma ve kadınların istihdamda karşılaştıkları yapısal sorunları ele aldı.

Görünmeyen iş gücü

İlk oturumun bir diğer konuşmacısı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Evrim Ergün ise, Doç. Dr. Demet Özmet Yılmaz danışmanlığında gerçekleştirdiği "Ücretsiz Aile İşçiliği" başlığı sunumunda, özellikle kırsal bölgelerde kadın emeğinin görünmezliğine dikkat çekti. Kadınların ev içi sorumluluklarıyla birlikte yoğun bir emek harcamalarına rağmen ekonomik bağımsızlıklarını kazanmakta zorlandıklarını belirten Ergün, bu durumun toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirdiğine ışık tuttu. İlk oturumun son konuşmacısı Düzce Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı öğrencisi Büşra Öztürk, Düzce'de araba kullanan kadınların deneyimlerini ve trafikte karşılaştıkları sorunlar hakkında paylaşımda bulundu.

Tarihte iz bırakan kadınlar

Sempozyumun ikinci oturumu, Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Peri Arbak'ın, "Gölgede Kalan Kadın Araştırmacılar" sunumuyla başladı. Önemli bilimsel ve akademik çalışmalarına rağmen ismi duyulmamış kadın akademisyenleri ele alan Arbak, tarih boyunca pek çok alanda derin izler bırakmış kadınların bilim dünyasına katkılarına dikkat çekti. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Karakoç'un "Tarihte İz Bırakmış Kadın Matematikçiler" sunumu ile devam eden programa, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Keçeci "Hemşirelik Mesleğinde Kadınlar", Eğitim Fakültemiz Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı ise "Kadınların Kariyer Basamakları ve Yönetimde Temsili" başlıklı sunumlarıyla katkıda bulundu.

Farklı alanlarda iz bırakan katkılar

Farklı üniversitelerden ve farklı disiplinlerden kadın akademisyenleri bir araya getiren ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen sempozyumun 3. oturumunda Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hande Akarca, "Toplumsal Cinsiyet, Kadın, Mekan ve Kent"; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Tülay Ertoy, "Mimarlık Mesleği İçerisinde Kadın Emeği"; Arkeolog Dr. Güzin Bilir "Kadın ve Arkeoloji: Kadın Arkeologların Bilime Katkıları"; Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Bayram ise "Edebiyatta Kadın" başlıklı sunumlarıyla yer aldı.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Coşkun'un yönetiminde gerçekleştirilen sempozyumun son oturumunda, Sağlık Bilimleri Fakültemiz Sosyal Hizmet Bölümü Arş. Gör. Dr. Kübra Doğancı, "21. YY'da Feminizm Bize Ne Verebilir?" başlığı altında konuşmasını yaparken Bağımsız Araştırmacı Dr. Emel Uzun Yedekçi, Dijital Emek ve Hashtag Feminizmini ele aldı.

Mizahın gücü: kadın komedyenler

Oturumun bir diğer konuşmacısı Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü Arş. Gör. Gülizar Öztürk, "Toplumsal Cinsiyet ve Mizahın Kesişiminde Kadın Komedyenler" başlıklı konuşmasında, kadın komedyenlerin toplumsal cinsiyet rollerini nasıl dönüştürdüklerini ve mizahın toplumsal normlara karşı bir eleştiri aracı olarak nasıl dağıtıldığını ele aldı. Kadınların mizah dünyasında karşılaştıkları engelleri ele alan Öztürk, bu alanda başarılı olmak için sürdürdükleri mücadeleleri de aktardı.

Oturumun son konuşmacısı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Öğrencisi Hatice Turmuş ise "Düzce'de Mevsimlik Kadın İşçiler" başlığında gerçekleştirdiği sunumunda mevsimlik işçi kadınların hem aile içindeki rollerine hem de iş gücüne katkılarını fındık toplayan kadın örneğiyle anlattı.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, kalıcı çözümlere ulaştırmak amacıyla çözüm önerileri sunmayı hedefleyen "Sosyal Bilimlerde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Sempozyumu", kadınların farklı alanlardaki emekleri ve katkılarını bir kez daha gözler önüne serdi. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmeye akademik bir zemin oluşturan sempozyum soru-cevap bölümü ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DÜZCE