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Kadınlar okuma-yazma öğreniyor

Kursiyerlerden Gurbet Akdemir: "'Ben yaşlıyım, öğrenemem' demesinler. Öğrenmenin yaşı yok. Ben 60 yaşındayım ve öğrendim"

Kursa katılan 70 yaşındaki Zeynep Toraman: "4 ayda okumayı öğrendim"

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik sağladığı kursta 145 kadın okuma-yazma öğrendi. Okuma yazma öğrenen kadınlar hem sosyal hayatta bağımsız hareket edebiliyor, hem de çocuklarının eğitim hayatına katkı sağlayabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kadınları her alanda görünür kılmak için birçok etkinlik ve proje gerçekleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Öğretimi Destekleme kurs merkezlerinde okuma yazma bilmeyen kadınlar için de imkan sağlıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kurs merkezlerinde eğitim gören kadınlar, ilk aşamada okuma yazma ve basit matematik işlemlerini öğreniyor. 2 ayın sonunda girdikleri sınavda başarılı olanlar ise ikinci kademeye başlıyor. Bu aşamada da 2 ay süreli Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgileri derslerini gören kadınlar girdikleri sınavı geçtiklerinde Halk Eğitim Merkezi'nden ilkokul seviyesinde belge alıyorlar. Merkeze bağlı eğitim verilen Çilek, Kazanlı, Hal ve Turgut Türkalp şubelerinde şimdiye kadar 145 kadın okuma yazma öğrendi.

"İsteyen her yetişkin bize başvurabiliyor"

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Çilek Şubesi Sorumlusu Deniz Kardoğan, kurs merkezlerinde okuma yazma bilmeyen yetişkinlere destek sunduklarını söyledi. Kardoğan, "Bizim asıl amacımız onlara aslında okumanın yaşının olmadığını ve günlük yaşamlarında hayatlarını kolaylaştırmak için her zaman bir fırsatları olduğunu göstermek" dedi.

Sabah ve öğle oturumlarında günde 4'er saat kurs verildiğini ifade eden Kardoğan, "İsteyen her yetişkin bize başvurabiliyor. Öğrencilerimizin seviyelerini belirleyip ona göre bir çizelge hazırlıyoruz. Özellikle okuma yazma bilmeyen kadınlarımızın, yetişkinlerimizin bize başvurmasını istiyoruz. Onlara burada her türlü desteği sunuyoruz" diye konuştu.

Merkezin Çilek Şubesi'nde okuma yazma kursu veren Çınare Velizade Güven de toplumun gelişmesinde kadınların rolüne değindi. Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezinin desteğiyle açılan kursa yoğun bir talep olduğunu vurgulayan Güven, "Genelde kadınlardan oluşuyor. Güçlü bir ülke olmak için eğitim şart diyoruz. Bu kadınlar bunun bilincindeler. Bazı şartlardan dolayı okuyamamışlar. Ama eğitimin yaşı yok. Hepsi kendini geliştiriyor. Belediyenin sunduğu bu fırsatı çok iyi değerlendiriyorlar" dedi.

"Ben 60 yaşındayım ve öğrendim"

Bir kızını öğretmen olarak yetiştiren 60 yaşındaki Gurbet Akdemir, çocukluğunda yaşadıkları köyde okul olmaması sebebiyle okula gidemediğini belirtti. Okumaya çok hevesli olduğunu ifade eden Akdemir, "Bir yere giderken yolu bilmiyoruz en azından okuyarak çıkar, gezersin. Herkesin okuma yazması var neden bizim olmasın? Allah razı olsun. Bu fırsatı bize verdikleri için çok mutluyuz" diye konuştu.

Okuma öğrendikten sonra kendine güveninin arttığını dile getiren Akdemir, "Telefonda bir mesaj gelse okuyabiliyorum, kendim yazabilirim artık. Kendimi bağımsız hissediyorum, her yere gidebiliyorum. Bunlar önemli şeyler bizim için. 'Ben yaşlıyım, öğrenemem' demesinler. Öğrenmenin yaşı yok, ben 60 yaşındayım ve öğrendim" dedi.

70 yaşındaki kadın 4 ayda okumayı öğrendi

Kursa katılan 70 yaşındaki Zeynep Toraman da Çilek Şubesi'nde 4 ayda okumayı öğrendiğini söyledi. Toraman, "Çok şükür okuyorum. Tek başıma klimayı açabiliyorum. Fırına bir şey atsam bilmiyordum; oğlum bana söylesin diye onunla görüntülü görüşüyordum. Çamaşır makinesini açmayı bilmiyordum. Okuma yazma bilmeyen herkes bu kurslara gelsin" diye konuştu.

"Şimdi oğlumla ve kızımla beraber ders yapıyorum"

Kursiyerlerden 35 yaşındaki Feryat Akdemir ise maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadığını, bu nedenle hem kedine hem de çocuklarına faydalı olabilmek için Büyükşehir Belediyesinin kursuna geldiğini kaydetti. Akdemir, "Oğlum ilkokula gidiyordu, ona yardımcı olamadım. Ona bir şeyler verebilmek için gittim. Oğlum, 'anne niye bilmiyorsun herkes biliyor, herkesin annesi yazıyor, sen niye yazamıyorsun' dedi. Böyle bir fırsat bulunca da gelip başvurdum. Şimdi oğlumla ve kızımla beraber ders yapıyorum. Onlar bana öğretiyor, ben onlara öğretiyorum. Çok şey öğrendim, çok yol kat ettim. Diplomamı da aldım" dedi.

Artık sosyal hayattaki işlerini çözerken zorlanmadığını belirten Akdemir, "Önceden hastaneye gittiğim zaman form dolduramıyordum. Şimdi her şeyi gayet iyi yapabiliyorum, Kendime daha çok güveniyorum. Birine 'bana şunu yazar mısın, şunu okur musun' diye çekinerek söylüyordum. Ama şimdi her şeyi kendim yapıyorum" diye konuştu.