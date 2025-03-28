Kağıthane Belediyesi'nden Gençlere Tablet Hediyesi - Son Dakika
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Kağıthane Belediyesi'nden Gençlere Tablet Hediyesi

Kağıthane Belediyesi\'nden Gençlere Tablet Hediyesi

Kağıthane Belediyesi, 'Gençlik Uyanıyor, Ailecek Duada Buluşuyor' projesi kapsamında camilere gelen 2000 gence tablet hediye etti. Proje ile gençler manevi değerlerini güçlendiriyor.

28.03.2025 16:05  Güncelleme: 16:11
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Kağıthane Belediyesi, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte "Gençlik Uyanıyor, Ailecek Duada Buluşuyor" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında camilere gelen çocuk ve gençler ödüllendirilerek teşvik edildi. Programın sonunda en az sekiz kez camiye gelen 2 bin gence tablet hediye edildi.

Kağıthane Belediyesi, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte "Gençlik Uyanıyor, Ailecek Duada Buluşuyor" projesini hayata geçirdi. Her pazar ilçenin farklı camilerinde düzenlenen buluşmalara katılan gençler hem dini bilgilerini artırdı hem de manevi bir atmosferde vakit geçirme fırsatı buldu. Proje kapsamında camilere gelen çocuk ve gençler ödüllendirilerek teşvik edildi. Projede, en az sekiz kez camiye gelen çocuk ve gençlere Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle toplam 2 bin adet tablet dağıtıldı.

"Gençlerimizin manevi gelişimlerini desteklemek bizim için çok önemli"

Törende konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, projenin amacının gençlerin cami kültürünü benimsemelerini sağlamak ve manevi değerleriyle bağlarını güçlendirmek olduğunu vurguladı. Başkan Öztekin, "Gençlerimizin manevi gelişimlerini desteklemek bizim için çok önemli. Camilerimize gelen, burada vakit geçiren, dinimizi öğrenen ve bu atmosferi yaşayan gençlerimizi ödüllendirmek istedik. En az sekiz kez camiye gelerek bu sürecin bir parçası olan çocuk ve gençlerimize tabletlerini takdim ettik. Onların eğitimlerine ve gelişimlerine katkı sağlamak için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane Belediyesi'nden Gençlere Tablet Hediyesi - Son Dakika

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