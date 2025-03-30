Kahramanmaraş\'ta Bayram Coşkusu

Toparlanma sürecinin devam ettiği depremin merkezi Kahramanmaraş'ta binlerce vatandaş Abdülhamid Han Camii'nde bayram namazı kıldı.

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, Ramazan Bayramı bu sene de buruk bir sevinçle karşılandı. Sabahın erken saatlerinde bölgenin en büyüğü Abdülhamid Han Camii başta olmak üzere tüm ibadethaneleri dolduran vatandaşlar, hep birlikte saf tutarak bayram namazını kıldı. Vatandaşlar, dualarında hem kaybettikleri yakınlarını anarken hem de kentin yeniden ayağa kalkması için niyazda bulundu. Namazın ardından cami avlusunda bayramlaşan halk, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Cami Baş Müezzini Ali Altınköprü, "Ramazan bayramımız mübarek olsun. Tabi kalbimiz buruk Gazze, Doğu Türkistan Müslümanların zulüm gördüğü beldelerde yaşananlardan dolayı. Rabbim kazasız belasız kutlamayı vesile kılsın" dedi.

Namaza gelenlerden Ali Engizek ise, "Rabbim böyle güzel bayramlara çıkartsın. Herkesin bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ