Kahramanmaraş'ta bayram öncesi denetim - Son Dakika

Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde pastane, şekerlemeci ve fırınlarda denetim yaptı.

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmeleri adına denetimlerini yoğunlaştıran Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bölgelerinde bulunan pastane, şekerlemeci, çörek imalatı ve satışı yapan iş yerlerini ziyaret etti. Özellikle fiyat etiketi konusunda hassasiyetlerini aktaran zabıta ekipleri, her ürünün fiyat etiketinin üzerinde bulunması gerektiğini bildirdi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ramazan ayı boyunca zabıta ekiplerinin özellikle gıda üretimi ve satışı yapan iş yerleri ile ilgili yoğun bir çalışma yaptığını belirterek, "Bu çalışmalar bayram nedeniyle daha da artmış durumda. Ekiplerimiz bu süreçte fırsatçılara geçit vermeyerek, vatandaşın hakkını ve hukukunu koruma anlamında büyük bir çaba harcamaktalar. Özellikle fiyat etiketi konusunda esnafımız uyarılmakta ve kurallara uymayanlar hakkında gerekli işlemler yapılmaktadır" dedi. - KAHRAMANMARAŞ