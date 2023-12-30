Kahramanmaraş\'ta Şehit Çocuklarına Vefa Programı Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve evlatlarına yönelik şehit çocuklarına vefa programı düzenlendi.

Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nin ev sahipliğinde şehit çocuklarına vefa programı gerçekleştirildi.

Şehit evlatları ve aileleri için düzenlenen programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Şehitlerimizin aileleri ve değerli çocukları bizlere 85 milyonun emanetidir. Biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın nezdinde bizlere verdiği yetki ile sizlerin her türlü sorunlarını ve ihtiyaçlarını büyük bir zevk ve gayretle yapmaya devam edeceğiz. Kapımız ve gönlümüz şehitlerimizin emanetlerine sonuna kadar açık. Şehitlerimiz, bu vatan için canlarını feda ettiler. Bunun ne denli büyük bir fedakarlık olduğunu biliyoruz. Bunun karşılığı hiçbir şekilde ödenmez. Buradan kıymetli yavrularımıza sesleniyorum, lütfen çok çalışın, kendinizi geliştirin çünkü bu vatanının geleceği siz kıymetli çocuklarımıza emanet. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, değerli ailelerine sabırlar diliyorum" dedi.

Şehitlerin aileleri ve çocukları ise organizasyon için Vali Mükerrem Ünlüer'e, eşi Dr. Selma Ünlüer'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - KAHRAMANMARAŞ