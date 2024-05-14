Kahramanmaraş Yemekleri Dünyaya Tanıtılıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş Yemekleri Dünyaya Tanıtılıyor

Kahramanmaraş Yemekleri Dünyaya Tanıtılıyor

Kahramanmaraş'ta bir genç kız, konteyner iş yerinde yaptığı yöresel yemekleri müşterilere sunarak Kahramanmaraş'ın yemeklerini dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Depremzede olan genç kız, ailesinin desteğiyle günlük 3 çeşit yemek yapıp müşterilere sunuyor ve en büyük hayalinin Kahramanmaraş'ın yemeklerini dünya çapında tanıtmak olduğunu belirtiyor.

14.05.2024 11:55
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Kahramanmaraş'ta konteyner iş yerinde yaptığı yemekleri müşterilerin beğenisine sunan genç kız, Kahramanmaraş yemeklerini dünyaya tanıtmak istiyor.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde konteyner iş yerinde Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerini müşterilerin beğenisine sunarak hizmet veren depremzede 20 yaşındaki İlayda Eroğlu, "Kahramanmaraş depreminden sonra konteyner alıp, ailemin destekleriyle burada yemek yapıyorum. Kahramanmaraş'a ait olan yemekleri tanıtıyorum. Burada günlük 3 çeşit yemek yapıp müşterilerimize sunuyoruz. En büyük hayalim Kahramanmaraş'ın yemeklerini tanıtmak ve dünya çapına getirmek. Yemek yaparken mutlu oluyorum. Herkes hedeflerinin peşinde koşsun. Hayata karşı dik durmalıyız. Hayallerimizin peşinden koşmak zorundayız" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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