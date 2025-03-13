Kahta'da Gönül Sofraları ile Ramazan Bereketi Paylaşılıyor - Son Dakika
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Yerel

Kahta'da Gönül Sofraları ile Ramazan Bereketi Paylaşılıyor

Kahta\'da Gönül Sofraları ile Ramazan Bereketi Paylaşılıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini güçlendirmek amacıyla Gönül Sofraları kurarak vatandaşları bir araya getiriyor. İftar öncesinde yapılan etkinlikte, Başkan Hallaç vatandaşlarla bir araya gelerek birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

13.03.2025 12:13  Güncelleme: 12:15
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Gönül Sofraları kurarak vatandaşları bir araya getiriyor.

Fatih, Yeni ve Menderes mahallelerinin ortak noktası olan Ramazan Aksoy (Kanal Boyu) Parkı'nda düzenlenen Gönül Sofrası'na halk yoğun ilgi gösterdi.

İftar öncesinde Kuran-ı Kerim tilaveti dinleyen vatandaşlar, hep birlikte yemek duası yaparak oruçlarını açtı. Ramazan'ın birlik ve paylaşma ruhunu yansıtan bu etkinlikte, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ak Parti İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte vatandaşlarla buluşarak iftar sofralarına ortak oldu.

Gönül Sofralarının sadece bir yemek organizasyonu olmadığını ifade eden Başkan Hallaç, aynı zamanda gönül bağlarını güçlendiren önemli bir buluşma noktası olduğunu, ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu pekiştirdiğini vurguladı.

İftar çadırlarına katılan vatandaşlar, Kahta Belediyesi'nin bu anlamlı hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Mehmet Can Hallaç ve ekibine teşekkür etti. Kendilerine gösterilen sıcak ilgi ve misafirperverlikten büyük mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar, bu tür etkinliklerin toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi. Vatandaşlar ayrıca, ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar çadırlarının yalnızca bir yemek paylaşımı değil, aynı zamanda gönül birliği ve dayanışma ruhunun en güzel yansımalarından biri olduğunu ifade etti.

Kahta Belediyesi'nin bu anlamlı hizmeti, Ramazan Aksoy Parkı'nda Perşembe günü de devam edecek. Ardından farklı mahallelerde kurulacak Gönül Sofraları, Kahta halkını aynı sofrada buluşturarak ramazanın bereketini paylaşmaya vesile olacak. Başkan Hallaç, Ramazan boyunca sosyal yardımların artarak devam edeceğini belirterek, iftar çadırlarının yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahta'da Gönül Sofraları ile Ramazan Bereketi Paylaşılıyor - Son Dakika

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