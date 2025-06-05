Kaman'da Prof. Dr. Omura'ya Yol İsimlendirme

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Genel Meclisi, Kaman ilçesine bağlı Çağırkan Köyü yoluna, Japon arkeolog Prof. Dr. Sachihiro Omura'nın ismini verme kararı aldı. Karar, İl Genel Meclisi üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

1987 yılından bu yana Kırşehir'de sürdürülen Kalehöyük kazı çalışmalarına bulunan merhum Prof. Dr. Omura, aynı zamanda Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi'nin bir şubesi olarak 1998'de kurulan Japon Anadolu Arkeolojisi Araştırma Enstitüsü'nün başkanlığını yürütmüştü.

Omura, 2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından Liyakat Nişanı ile de onurlandırılmıştı. - KIRŞEHİR