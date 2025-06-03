Kamu Çalışanlarına Ek Zam ve İkramiye Çağrısı - Son Dakika
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Kamu Çalışanlarına Ek Zam ve İkramiye Çağrısı

Kamu Çalışanlarına Ek Zam ve İkramiye Çağrısı
03.06.2025 12:52
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Osman Kaya, kamu çalışanlarına ek zam ve bayram ikramiyesi verilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, kamu çalışanlarına ek zam yapılmasının ve Kurban Bayramı öncesi bir defaya mahsus bayram ikramiyesi verilmesinin artık zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 1,53, yıllık enflasyon ise yüzde 35,41 olarak gerçekleşti. Enflasyon verilerini değerlendiren Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, açıklanan rakamların ardından memur maaşlarının temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak hale geldiğini savundu. Kaya, "Bu şartlarda kamu emekçisi bayrama buruk girmektedir. Kimisi memleketine gidemiyor, kimisi kurban kesemiyor. Hatta bazı aileler çocuklarının bayramlıklarını dahi alamıyor. Bu durum kabul edilemez" dedi.

Kaya, "kamu çalışanlarına ek zam yapılmasının ve Kurban Bayramı öncesi bir defaya mahsus bayram ikramiyesi verilmesinin artık bir lütuf değil, zorunluluk haline geldiğini" söyledi. Kaya, "Kamu çalışanlarının sabrı tükenmiştir. Hükümetin bir an önce somut adımlar atması, refah payı dahil olmak üzere adil bir ek zam kararı alması ve Kurban Bayramı'ndan önce tüm memurlara ikramiye ödemesi yapması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Kaya, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Kamu çalışanı sadaka değil, hakkını istemektedir. Enflasyon karşısında ezilen memurun insanca yaşam talebi görmezden gelinemez. Kamu Birliği Konfederasyonu olarak bu taleplerin takipçisi olacağımızı, kamu emekçisinin sesi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Ek zam şart, bayram ikramiyesi şart; kamu çalışanı artık söz değil, icraat beklemektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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