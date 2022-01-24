İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kamu personelleri yarın izinli sayılacak - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellerin izinli sayılacağını açıkladı.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: KAMU PERSONELLERİ İZİNLİ SAYILACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.