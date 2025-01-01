Kamyonetten Düşen 20 Bin Lira Değerindeki Gübre Bidonları Sahibine Teslim Edildi

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Antalya'nın ilçesinde kamyonetten düşen 20 bin lira değerindeki sıvı gübre bidonları, zabıta ekipleri tarafından sahibine teslim edildi

Serik'te seyir halindeki kamyonetin arkasında palet içinde bulunan 4 adet sıvı gübre bidonu yola düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar buldukları sıvı gübreler için Serik Belediyesi Zabıta ekiplerini arayıp durum hakkında bilgi verdi. İhbarı değerlendiren ekipler, her biri 5 bin lira değerinde olan 4 adet sıvı gübre bidonları tutanak altına aldı. Sosyal medyadaki ilanı gören Süleyman Y., zabıta ekiplerine ulaşarak bidonların kendisine ait olduğunu belirtti. Düşürdüğü 20 bin lira değerinde olan 4 adet sıvı gübre bidonlarını teslim alan Süleyman Y. zabıta ekiplerine teşekkür etti. - ANTALYA