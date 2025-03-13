Kanada'dan Suriye'ye 84 Milyon Dolar Yardım

Kanada hükümeti, Suriye'ye insani yardım için 84 milyon Kanada doları yeni fon sağlanacağını duyurarak, "Suriye'ye ve Suriye içinde yardım ulaştırılmasını desteklemek amacıyla mevcut yaptırımları 6 aylık bir süre için hafifletecek adımlar atıyor" açıklaması yaptı.

Kanada, devrik Esad rejiminin ardından yeni bir döneme giren Suriye'ye yönelik olumlu adımlar attı. Kanada hükümeti, Suriye halkına ihtiyaç duyulan insani yardımı ulaştırma, Suriye'de kapsayıcı ve barışçıl bir geleceğe geçişi destekleme konularında kararlılık gösterildiğini belirterek, insani yardım için 84 milyon Kanada doları yeni fon sağlanacağını duyurdu.

Hükümetten yapılan açıklamada, "Kanada ayrıca bu geçiş döneminde demokratikleşme, istikrar ve Suriye'ye ve Suriye içinde yardım ulaştırılmasını desteklemek amacıyla mevcut yaptırımları 6 aylık bir süre için hafifletecek adımlar atıyor" denildi. Kanada'nın Lübnan Büyükelçisi Stefanie McCollum'un da eş zamanlı olarak Suriye'de yerleşik olmayan büyükelçi olarak görev yapmak üzere aday gösterildiği ifade edildi. - OTTAWA