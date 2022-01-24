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Kaotik mikser tasarımına Avrupa Patent Tescili - Son Dakika

Kaotik mikser tasarımına Avrupa Patent Tescili

24.01.2022 10:07
Kaotik mikser tasarımına Avrupa Patent Tescili

Yaşar Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden akademisyenler tarafından geliştirilen kaotik mikser tasarımı, Avrupa Patent Ofisi tarafından tescillendi.

Yaşar Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden akademisyenler tarafından geliştirilen kaotik mikser tasarımı, Avrupa Patent Ofisi tarafından tescillendi. Programlanabilir özel yazılımıyla karışım işlemi sırasında farklı hızlarda çalışabilen kaotik karıştırıcı tasarımı sayesinde, diğer mikserlere göre büyük ölçüde zaman ve enerji tasarrufu sağlanıyor.

Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş liderliğinde geliştirilen "Kaotik el çırpıcısı" adlı proje, Proje Destek Ofisinin desteğiyle Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında desteklenerek geliştirildi. Proje ekibinde Yaşar Üniversitesinden Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş'in yanı sıra; Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Demirkıran, yüksek lisans öğrencisi Tolga Tugay İzmir ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Şahin yer aldı.

Farklı disiplinlerin ortak çalışması ve kurumlar arası iş birliği sonucu ortaya çıkan proje için Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle ortak başvuru sahibi olarak Avrupa Patent tescili alındı.

İki rektörden iş birliği sürecek mesajı

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Selçuk Yaşar Kampüsü'nde bir araya gelerek, projeye katkıda bulunanları tebrik etti. Dinçer ve Köse, Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) kurucusu da olan iki üniversitenin, bugüne kadar bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel birçok iş birliğine imza attığını hatırlatarak ileriki dönemde de benzer çalışmaların süreceğini kaydetti.

Buluşun, elektrik-elektronik ve gıda mühendisliği disiplinlerinin ortak çalışması ile gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş, "Kekten mayoneze kadar birçok gıdanın üretiminde; etkin, yalın ve kararlı bir karışımın elde edilmesi büyük önem taşımakta. Bilinen uygulamalarda mayonez vb. emülsifiye gıda ürünleri, sabit hızla çalışan bir karıştırıcı yardımıyla üretilmekte. Bu karıştırma işlemlerinde, mikserler için kademeli sabit hız seçenekleri bulunmakta ve yavaştan hızlıya doğru devirleri ayarlanabilmekte. Bu yöntemde, karıştırma işlemi seçilen sabit devirde emülsiyon oluşana kadar devam etmekte. Ancak bizim buluşumuzda, yaptığımız sistem ve yazılımla programlanabilen mikserin kaotik biçimde değişen hız devirlerinde çalışması sağlanarak karıştırılacak gıda ürünü içinde türbülans yaratılmakta. Bu sayede, normal mikserlere göre daha kısa sürede ve daha az elektrik enerjisi tüketerek karışım oluşumu sağlanıyor. DYO, bize Ar-Ge Merkezinin kapılarını açarak deney yapmamızı sağladı ve reometre cihazında yaptığımız ölçümler neticesinde de bunu tespit ettik" diye konuştu.

Prof. Dr. Güzeliş, "Diğer deneylerde de kek gibi ürünleri hazırlarken hamurun ve ortaya çıkan ürünün, mikserle yapılanlara göre yapısal olarak daha iyi özelliklerde olduğu tespit edildi. Ayrıca mikserlerde kullanıcılar ürünleri hazırlarken, farklı hızlarda karışım yapmak için her seferinde kendileri hız kademesini ayarlamak zorunda. Bizim tasarımımızla bu zorunluluk ortadan kalktığı için kullanıcılara ekstra kolaylık sağlanmış oluyor" dedi.

Buluş, ölçek büyütme neticesinde gıda sanayinde de kullanım imkanı bulabilecek. Ekip, bundan sonraki hedeflerinin ise Avrupa Patent Ofisi tarafından tescillenen teknolojinin, sanayiye uygulanmasıyla ticarileştirilmesinin gerçekleştirilmesi olduğunu ifade etti. - İZMİR

Kaotik mikser tasarımına Avrupa Patent Tescili
Kaotik mikser tasarımına Avrupa Patent Tescili

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Yaşar Üniversitesi, Çelebi, Patent, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaotik mikser tasarımına Avrupa Patent Tescili - Son Dakika


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