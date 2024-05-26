Kaplumbağayı ezilmekten kurtaran şoför - Son Dakika
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Yerel

Kaplumbağayı ezilmekten kurtaran şoför

Kaplumbağayı ezilmekten kurtaran şoför

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kullandığı özel halk otobüsünü durdurarak yol kenarındaki kaplumbağayı ezilmekten kurtaran şoför Sinan Ata, insanların hayvanlara ve doğaya dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

26.05.2024 13:28  Güncelleme: 13:38
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde kullandığı özel halk otobüsünü durdurarak yol kenarındaki kaplumbağayı ezilmekten kurtaran şoför Sinan Ata, "İnsanların hayvanlara ve doğaya dikkat etmeleri gerektiğini yansıtmak istedim. Çöplerin içine kedi ve köpek yavruları koyuyorlar, çocuk bile koyan var. Bu sebeple boş poşet dahi olsa üstünden geçemiyorum" dedi.

Olay, dün Çınarlıdere Mahallesi Çınarlıdere Mesire Alanı güzergahında meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.'de görevli şoför Sinan Ata, 41 PN 319 plakalı otobüsle ilkokul öğrencilerini mesire alanına götürdüğü esnada yol kenarında bir kaplumbağa fark etti. Otobüsü durduran Ata, hızla dışarıya çıktı. Ata, ezilmemesi için kaplumbağayı yeşil alana bıraktı. O anlar saniye saniye araç kamerası tarafından kaydedildi.

"Boş poşet dahi olsa üstünden geçemiyorum"

1,5 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalıştığını söyleyen Sinan Ata, "Öğrencileri okuldan alıp mesire alanına götürüyordum. Yol kenarında kaplumbağa olduğunu anladım. Karşı istikametten de yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait A Takımı kamyonu geliyordu. Selektör yaptım, sağ olsun o da durdu ve yolu kapattı. Dörtlüleri yaktım. Araçtan indim ve kaplumbağayı çayıra koydum. Sonrasında yola devam ettik. Öğrenciler içinde hoş bir görüntü oldu. Otobüse binince öğrenciler alkışladı. Yolu kapattığımız için biraz heyecan yaptık. Kamyonun yanından geçince ehliyet kemerimi takım. Genelde tepkiler güzel. İnsanların hayvanlara ve doğaya dikkat etmeleri gerektiğini yansıtmak istedim. Çöplerin içine kedi ve köpek yavruları koyuyorlar, çocuk bile koyan var. Bu sebeple boş poşet dahi olsa üstünden geçemiyorum. Müsaitsem dururum değilsem de üzerinden geçmem" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaplumbağayı ezilmekten kurtaran şoför - Son Dakika

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